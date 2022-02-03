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Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyinden Nazlı Ilıcak’a sert tepki: “Utancın, arsızlığın fotoğrafıdır”

FETÖ kumpası sonucu intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, Nazlı Ilıcak’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa tepki gösterdi. Tatar, “O fotoğraf esasen kendileri açısından belki topluma biz haklıyız mesajı olabilir ama objektif olarak baktığında özür dilenmediği için geçmişe ilişkin bir özeleştiri olmadığı için bize göre bir utancın arsızlığın fotoğrafıdır” dedi.

Haberde İnsan 03.02.2022, 16:57
Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyinden Nazlı Ilıcak’a sert tepki: “Utancın, arsızlığın fotoğrafıdır”

FETÖ kumpası sonucu intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, Nazlı Ilıcak’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa tepki gösterdi. Tatar, “O fotoğraf esasen kendileri açısından belki topluma biz haklıyız mesajı olabilir ama objektif olarak baktığında özür dilenmediği için geçmişe ilişkin bir özeleştiri olmadığı için bize göre bir utancın arsızlığın fotoğrafıdır” dedi.

Yazar Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Mehmet Altan, Karikatürist Salih Memecan ve eşi, Hasan Cemal’in Nazlı Ilıcak’ın evinde toplandığı fotoğraf hakkında Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar sert tepki gösterdi.

FETÖ’nün geçmişte oluşturmak için üçlü bir ayağı olduğunu dile getiren Tatar, “Bunun birisi emniyet ayağıydı. Emniyette birtakım şeyler tezgahlanıp, pişirilip yargıya sunuluyordu. Yargıdan önce genellikle bir medya süreci yaşanıyordu. Yargı emniyet medya diye üçlü ayağı vardı o zamanki FETÖ’nün. Bu üçlü ayağın medya ayağı televizyonlarda, radyolarda, köşe yazılarında, tartışma programlarında FETÖ’yü öven, onların sunduğu bilgilerle belgelerle konuşan insanlar vardı. Sonuçta 15 Temmuz’dan sonra bir şekilde tekrar dışarıya çıktıklarına ve bahse konu fotoğrafta bir araya geldiklerine tanık oluyoruz. Netice bunların bir araya gelmesi bizi hiç şaşırtmıyor. Bunlar hiç dağılmamıştı zaten bir aradaydılar” diye konuştu.

“Orada yaşanılan dökülen kanların bir parçası bu insanların üzerine sıçramıştır”

“Toplumsal olarak büyük bir acıya neden olduklarının farkında olmadıklarını düşünüyoruz” diyen Tatar, “Eğer onlar bu hukuksuz FETÖ sürecine destek olmasalardı onun devamında yardımcı olmasalardı bu süreç bu kadar acımasız işlemeyecekti. Toplum çok daha erken bu yaşanılanlara daha geniş katmanlarıyla tepki gösterecekti. Bunun önüne geçtiler, bu sürecin uzamasına neden oldular. FETÖ’cülerin daha fazla cesaret kazanmalarına neden oldular. 15 Temmuz’da yaşanan o kanlı kalkışmanın da esasen davetkarı oldular. Orada yaşanılan dökülen kanların bir parçası bu insanların üzerine sıçramıştır” açıklamasında bulundu.

Bu dönemle ilgili gerçek bir özeleştiri verilmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, “Bu kan pıhtılaşmıyor. Bizim acılarımız devam ettiği sürece 15 Temmuz’da yaşamını yitiren onlarca insanın acıları devam ettiği sürece bu kan kolay kolay kurumaz. O fotoğraf esasen kendileri açısından belki topluma biz haklıyız mesajı olabilir ama objektif olarak baktığında özür dilenmediği için geçmişe ilişkin bir özeleştiri olmadığı için bize göre bir utancın arsızlığın fotoğrafıdır” ifadelerini kullandı.

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