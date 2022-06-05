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Yaralı tilkiye jandarma şefkati
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yürümekte zorluk çeken yaralı tilki yavrusunun imdadına jandarma ekipleri yetişti.
Haberde İnsan 05.06.2022, 18:04
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yürümekte zorluk çeken yaralı tilki yavrusunun imdadına jandarma ekipleri yetişti.
Kuzuluk Mahallesi’nde bir vatandaşın, yaralı tilki ihbarı üzerine Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri (HAYDİ) harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, arka ayakları tutmayan, sadece ön ayaklarıyla ilerleyebilen tilki yavrusuyla karşılaştı. Ekipler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Ekiplerce teslim alınan yaralı tilki, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.