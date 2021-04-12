Yaralı sokak kedisi ‘Peşo’yu sahiplendi, ona 5 bin lira değerinde dubleks ev yaptı

Diyarbakırlı kuyumcu, mağazasına giren yaralı sokak kedisini sahiplenerek ‘Peşo’ ismini verdi. Hayvansever iş insanının, Peşo için 5 bin lira değerinde yaptığı dubleks ev 14 kediye ev sahipliği yaparken, birçok belediye ve hayvansevere ilham kaynağı oldu.

Merkez Kayapınar ilçesinde 30 yıllık esnaf Mehmet Yüksel, bir süre önce yaralı halde iş yerinin önüne gelen kediyi fark etti. Hayvansever Yüksel, veterinere götürüp tedavi ettirdiği kediyi sahiplenerek "Peşo" adını verdi. Birlikte vakit geçirmekten keyif duyduğu kedisinin bakımı ve beslenmesiyle yakından ilgilenen Yüksel, Peşo için dükkanın önünde 5 bin lira değerinde ultra lüks ahşap kulübe yaptırdı. Semtin maskotu haline gelen, sokak hayvanlarının sesi olup birçok belediyeye ilham kaynağı olan Peşo, mahalle sakinlerinin yanı sıra yoldan geçenlerin de ilgisini çekmeye başladı. Ultra lüks kulübe, Peşo’nun yanı sıra çoğu kedi olan sokak hayvanlarına da geceleri ev sahipliği yapıyor. "Çocukluktan beri hayvana karşı çok aşırı bir sevgim var" diyen Yüksel Gold Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlara karşı bir üzüntüsü olduğunu söyledi. Yüksel, “Onlara baktığım zaman mağduriyet görüyorum. Sokaklarda arabaların altında kalıyorlar ve ölüyorlar. Bizim toplum, hayvanlara karşı biraz acımasız. Mümkün olana kadar farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Ve kedimiz Peşo sokak kedisidir. Böyle bir durumlar karşılaştık. Mağazaya yaralı bir şekilde geldi. Ve bizi sahiplendi aslında. Yaralıydı bizde onu tedavi ettik. Ona sokakta kalmasın diye, sokak hayvanlarının sesi olsun diye dubleks ev yaptık. Böyle modern bir şey” dedi.

“Gece 13-14 kedi burada barınıyor”

Çoğu yere de örnek teşkil etsin diye böyle bir güzellik oluşturduklarını kaydeden hayvan sever Yüksel, “İstediğimiz şekilde de oldu. Ses getirdi, sokak hayvanlarının da sesi oldu Peşo. Birçok belediyeden telefon geldi ve tebrik mesajları aldım. Bu evlerden belediyelerimiz, iş adamlarımız yapmaya başladılar. Bunu duyunca mutlu oluyoruz. Burada geceleyin kameradan izleyince ev sahipliği yapıyor bu ev. 13,14 kedi burada gece barınıyor. Tabi bunları görünce mutlu oluyoruz. Güzel bir ortam oluştu. Bizim Peşo, Diyarbakır’ın sembolü oldu. Görüntüleri, sayfaları, fan sayfaları bile açılmaya başlandı. Eğer bir gün onunla ilgili maddi anlamda bir gelir oluşursa onu da arkadaşlarla şöyle düşündük. Onun komple geliri sokak hayvanlarına harcayacağız. Bu evlerden daha çok yerde yapmaya başlayacağız” şeklinde konuştu.