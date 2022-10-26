Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

Bolu’nun Seben ilçesinde dere kenarında yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.

Seben ilçesinden geçen Aladağ Deresi’nin kenarında görev yapan zabıta ekipleri hareketsiz halde puhu kuşu olduğunu gördü. Yaralı olduğu görülen kuş bulunduğu yerden alınarak Seben Orman İşletme Müdürlüğüne götürüldü. İşletme Müdürlüğü merkezinde ilk müdahalesi yapılan yaralı puhu kuşu, rehabilitasyon merkezinde tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı puhu kuşunun rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.