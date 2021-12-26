Yaralı karacaya köylüler sahip çıktı

Kocaeli’de yaralı halde bulunan karacaya vatandaşlar sahip çıktı. 1.5 saat boyunca karacaya pansuman yapıp, soba kenarında ısınmasını sağlayan köylüler, "insanlık ölmedi" dedirtti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Böğürgen köyünde yaşayan Ethem Beşiroğlu, köye doğru seyir halinde olduğu sırada bir aracın karacaya çarptığını gördü. Kazayı görünce hemen duran Beşiroğlu, aracının kasasını açtı ve eşinin de yardımıyla karacayı kasaya aldı. Bu sırada korkan karaca ise çiftin kıyafetlerini parçaladı. Buna aldırış etmeyen Beşiroğlu, karacanın kaçma ihtimalini de göz önünde bulundurarak eşini de kasaya oturttu.

Köye varan çift, komşularının da yardımlarıyla karacayı sobalı bir eve aldı. Burada vatandaşlar tarafından 1.5 saat gözlem altında tutulan karacaya pansuman yapıldı, sonrasında ise ısınması sağlandı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Yaralı karaca, tedavisi için Ormanya Tabiat Parkı’na götürüldü.

"Sahiplenme duygusu hissettik, keşke bizde kalsaydı"

Yolda seyir halindeyken yaralı karacayı gördüğünü anlatan Ethem Beşiroğlu, "Karaca aracın arkasında yerde yatıyordu, adam da arabasıyla uğraşıyordu. Orada durup karacayı arabanın kasasına aldım. Burada onun tedavisini yaptık, sonra da Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne haber verdik. Aşağı yukarı 1.5 saat bizimle kaldı. Burada sıcak suyla pansumanını yaptık. Gözünde bir hasar vardı. Sahiplenme duygusu hissettik ama yabani hayvan olduğu için maalesef bize verilmiyor. Keşke bizde kalsaydı" dedi.

"Sağımızı solumuzu biraz parçaladı"

Karacaya sahip çıktıkları için mutlu olduğunu belirten Beşiroğlu, "Karaca, araca koyduğumuz sırada çırpınınca

sağımızı solumuzu biraz parçaladı. Karacanın kaçmaması için bu soğuk havada mecburen eşimi de kasaya bindirdim. O da sahip çıktı. Karaca giderken de üzüldü" şeklinde konuştu.

Köy Muhtarı İrfan Doğdu ise "Ethem Bey sağ olsun, karacayı köyümüze kadar getirmiş. Getirdiklerinde beni aradılar ve ben de Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nü aradım. Sağ olsunlar onlar da gelip karacayı teslim aldılar. Şu anda tedavisini yapmak üzere Ormanya’ya götürdüler. İnşallah karaca iyi olur ve biz de mutlu oluruz. İlgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu.