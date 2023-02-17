Yaptırdığı seyyar fırınla depremzede vatandaşlara sıcak ekmek dağıtıyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından en çok etkilenen iller arasında olan Malatya’ya en büyük destek yine kardeş il Elazığ’dan geldi. Depremin ilk anından itibaren Elazığ Yöresel Ürünleri ve Lezzetleri Tanıtma Derneği tarafından konuşlandırılan seyyar fırından çıkan sıcak ekmekler depremzede vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya’da yaralar hem devletin şefkat eliyle hem de STK’ların yardımıyla sarılıyor. Malatya’ya kardeş il olan Elazığ’dan yardım ve destekler, depremin ilk anından itibaren aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Elazığ Yöresel Ürünleri ve Lezzetleri Tanıtma Derneği de depremin ardından Malatya’da bir alışveriş merkezinin altında konuşlandırdığı seyyar fırında sıcak ekmek çıkarıyor. Depremzedelerin ücretsiz bir şekilde sıcak ekmek ihtiyaçlarını karşıladığı seyyar fırında günlük yaklaşık 5 bin ekmek pişiriliyor. Dernek Başkanı Güven Çiçek ise ihtiyaç duyulduğu takdirde fırının bir buçuk ay daha depremzede vatandaşların hizmetinde olacağı kaydetti.

“Para harcayacak bir yer yok, mecburen bu ekmeğe muhtacız”

Fırından sıcak ekmek almaya gelen depremzedelerden Mahir Delibalta, "Kendilerine dua ediyoruz. Bu darlık zamanında bize ekmek getiriyorlar. Allah, bir yerine bin versin. Alışveriş yapabileceğimiz bir yerimiz yok. Cebimiz dolu da olsa para harcayacak bir yer de yok, mecburen bu ekmeğe muhtacız” dedi.

“Günlük ortalama 5 bin ekmek üretimi yapıyoruz”

Elazığ Yöresel Ürünleri ve Lezzetleri Tanıtma Derneği Başkanı Güven Çiçek, “Elezder Derneği olarak kardeş şehir Malatya’ya kurmuş olduğumuz ‘Seyyar Fırın’da ekmek üretimine başladık. 24 saat boyunca fırınımız açıktır. Malatya halkımız buradan sıcak ve taze ekmeğini alabilirler. Elazığ Kapalı Çarşı ve Şıra Meydanı esnaflarından oluşan bu derneğimizin katkılarıyla ve arkadaşlarla aramızda topladığımız paralarla burada böyle bir yardım seferberliğinde bulunmaya çalıştık. Depremin ikinci gününden bu yana burada hizmet veriyoruz. Günlük 5 bine yakın ekmek üretimi yapıyoruz. İhtiyaç duyulduğu takdirde bir buçuk ay daha burada kendi imkanlarımızla durmaya çalışacağız” diye konuştu.