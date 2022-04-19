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Yapılan Cinsiyet Değiştirme Deneyi Yüzünden Kısacık Ömrünü Üç Farklı Kişi Olarak Yaşamak Zorunda Kalan Bruce Reimer

Bugün bir doktorun başarısız deneyi yüzünden kısacık ömrünü üç farklı kişi olarak yaşamak zorunda kalan ve hayatı mahvolan birinden bahsedeceğiz size. Bu kişinin adı/adları Bruce, Brenda ve David Reimer...

Haberde İnsan 19.04.2022, 10:37 19.04.2022, 10:46
Yapılan Cinsiyet Değiştirme Deneyi Yüzünden Kısacık Ömrünü Üç Farklı Kişi Olarak Yaşamak Zorunda Kalan Bruce Reimer

Bruce Reimer ve ikizi Brian… 1965 yılının 22 Ağustos gününde, Kanada’da doğan bu ikizler, nasıl acımasız bir dünyaya gözlerini açtıklarından bihaberlerdi.
Henüz altı aylıkken idrar yapmakta sorun yaşayan bebeklere fimoz adı verilen bir hastalığın teşhisi konmuş ve doktorlar, bu hastalığı tedavi etmek için çok nadir uygulanan bir sünnet yönteminde karar kılmışlardı. Ancak yakarak yapılan bu yöntemin uygulaması sırasında işler ters gitmiş ve Bruce’un cinsel organı tamamen yanmıştı.

Zavallı Bruce’un yaşadığı bu talihsiz durumla alakalı ne yapacağını bilemeyen anne baba, belki bize bir çözüm yolu gösterir umuduyla soluğu Baltimore’da bulunan John Hopkins Hastanesi’nde almıştı...
Burada cinsel gelişim ve cinsiyet kimliği alanında yaptığı çalışmalarla tanınan ünlü bir doktor olan Dr. John Money’le görüşen aile, Dr. Money’nin tavsiyesi üzerine Bruce’u cinsel organı olmayan bir erkek olarak büyütmek yerine gerçek cinsiyetinden bihaber bir kız çocuğu olarak yetiştirmeye karar vermişlerdi. Dr. Money, uzun yıllardır cinsiyetin doğaya değil de yetiştirilme tarzına bağlı olduğu görüşünü savunuyordu ve bir anda bu tezini kanıtlamak için mükemmel bir denek önüne gelivermişti.

Bruce, 18 aylıkken bir ameliyat daha geçirmiş ve bu ameliyatla küçük çocuğun testisleri alınmıştı. Artık hayatına Bruce Reimer değil, Brenda Reimer olarak devam edecekti...
Ameliyatın ardından Dr. Money, Brenda’yı gözlem altına almış ve onun kendisini bir kız çocuğu olarak görmesi için bütün gereklilikleri yerine getirmişti. Bu deney oldukça önem teşkil ediyordu, çünkü ilk kez bu kadar erken yaşta gerçekleştirilmiş ve psikolojik etkileri uzun süre gözlemlenebilecek bir deneğin varlığı söz konusuydu. Tabii, bu deney için yerine getirilmesi gereken çok riskli adımlar da mevcuttu, örneğin Brenda çok küçük yaşlarda kadın ve erkeğin seks pozisyonlarını öğrenmek durumunda kalmış ve ikizler zaman zaman çıplak bırakılarak cinsel organlarını keşfetmeleri sağlanmıştı.
Ne yazık ki, işler Dr. Money’nin istediği gibi yürümüyordu. Brenda, henüz iki yaşındayken üzerine giydirilen süslü elbiselerini yırtıyor, oyuncak bebeklerle oynamayı reddediyordu.

Brenda, ikizi Brian’ın elinden zorla onun oyuncaklarını almaya başlamış ve agresif tavırlar sergiler olmuştu. Okulda zorluk çıkarıyor ve çevresindeki insanları rahatsız ediyordu.

Dr. Money ise aileye gerçeği asla Brenda’ya açıklamamalarını söylemişti. Ona göre bu yalnızca bir geçiş süreciydi ve zorluklar yaşanması normaldi, ilerleyen zamanlarda her şey kesinlikle yoluna girecekti. Dr. Money’nin olayların bu şekilde sonuçlanacağına dair inancı öyle tamdı ki, araştırma notlarına bile Brenda’nın ikiz kardeşi Brian’ın aksine küçük bir kız gibi olduğunu yazmıştı.

Dr. Money’nin zorlama deneyi, Brenda’nın üzerinde git gide daha kötü sonuçlara yol açmaya başlamıştı. Üstelik bu durum yalnızca Brenda’yı değil, Brian’ı da etkiliyordu.
İki çocuğun psikolojisi de altüst olmuş, aile bağları da her geçen gün zayıflamaya başlamıştı. Dr. Money'nin daha fazla zarar vermesini önlemeye çalışan aile, çareyi doktordan kopmakta bulmuş ve yerel bir psikologla görüşmeye başlamışlardı. Dr. Money ise çocuklarla irtibatının koparılması nedeniyle makalelerine ara vermiş ve başarısızlığının üstünü örtmeye çalışmıştı. Aile için sırada cinsel kimliği ile ilgili sıkıntılar yaşayan Brenda'ya tüm gerçekleri açıklamak vardı...

Başından beri kendisinde bir sorun olduğunu düşünen Brenda, gerçekleri öğrendikten sonra yaşananlardan ailesini değil, Dr. Money’i sorumlu tutmuştu.

Asıl kimliğine geri dönmek isteyen Brenda, kendine David ismini seçerek bir dizi ameliyat geçirmişti. Östrojenle büyütülen göğüslerini aldırmış, plastik protezlerle yaratılan yapay bir cinsel organ sahibi olmuştu. Bu ameliyatlar işin sadece başlangıç kısmıydı, bunların yanında hormon tedavisi de görmek zorunda kalmıştı. Ancak bu olumlu gelişmeler beraberinde psikolojik bir yıkımı da getiriyordu, çünkü bu zorlu süreç yüzünden ağır bir depresyon geçiriyordu. 

Bir daha asla normal bir hayat yaşayamayacağına inanan David, iki kere intihara teşebbüs etmiş ancak başarısız olmuştu. David, evlenip mutlu bir yuvaya sahip hayalleri kurmuyordu bile. Tabii, kader ona bir şans daha tanımak istemiş ve karşısına Jane'i çıkarmıştı. 25 yaşındayken Jane'le evlenen David, sıradan bir hayat yaşayabileceğine inanmaya başlamıştı.

Ancak talihsizlikler maalesef zavallı genç adamın yakasını bir türlü bırakmadı. İkiz kardeşi Brian, yaşadıkları bu zorlu süreci David gibi olumlu karşılayamamış ve 2002 yılında intihar etmişti.
Brian’ın ölümünden sonra büyük bir bunalımın içine sürüklenen David, iki sene sonra tıpkı kardeşi gibi intihar etti. Jane’in işe gitmek için evden çıkmasının ardından evdeki tüfeği alıp bir marketin otoparkında canına kıydı. Ortalama bir insanın tek bir kişilikle bile zar zor ayakta durabildiği acımasız bir dünyada üç farklı kişiye dönüşmek zorunda kalan bu genç adam, bilimin kurbanlarından biri oldu…


(Kaynak:onedio.com)

#Cinsiyet değiştirme #deney #bruce #david #reimer
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