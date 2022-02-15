banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rus birlikleri tatbikattan döndü!
Rus birlikleri tatbikattan döndü!
KDV indirimi balık tezgahlarına nasıl yansıdı?
KDV indirimi balık tezgahlarına nasıl yansıdı?
Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 1 milyar doları aştı
Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ihracatı 1 milyar doları aştı
Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek
Fenerbahçe - Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek

Yangınzede çiftçilere Kızılay’dan Geçim Kaynağı Desteği’

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında maddi zarara uğrayan vatandaşlar için Kızılay tarafından toplanan bağışların dağıtımına başlandı.

Haberde İnsan 15.02.2022, 15:18
Yangınzede çiftçilere Kızılay’dan Geçim Kaynağı Desteği’

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında maddi zarara uğrayan vatandaşlar için Kızılay tarafından toplanan bağışların dağıtımına başlandı.

Türk Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya, bölgede toplam 894 hanedeki 3 bin 462 vatandaşa 10 milyon 340 bin 500 TL tutarında nakdi yardımın dağıtımına başlandığını söyledi.

‘Geçim kaynağı desteği’ kapsamında 45 bin 500 TL maddi desteği bankadan alan Ümmü Oğuz, “Yangının ardından devletimiz, milletimiz ve kurumlar her türlü desteği verdi. Allah herkesten razı olsun” dedi.

14 bin 900 TL destek alan Hüseyin Katlanır ise yangının yaralarının söz verildiği gibi kısa sürede sarıldığını belirterek, Türk Kızılay’ı ve bağış yapan herkese teşekkür etti.

2021 yazında ilk olarak Manavgat’ta başlayarak ülkenin birçok noktasında meydana gelen, çok sayıda vatandaşı mağdur eden orman yangınlarının yaralarını saran Kızılay, yangınzede ailelere geçim kaynaklarına yönelik de destek sağlıyor. İyileştirme çalışmaları yürüten Kızılay, ailelere nakdi yardımlarını ulaştırıyor.

Türk Kızılayı’nın, yangından etkilenen ailelere acil yardımlar, yanan evlerin onarımları, eşya temini sağladığını belirten Türk Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya, Kızılayın, iyileştirme çalışmaları kapsamında da tarım ve hayvancılık faaliyetleri zarara uğradığı için geçimini sağlayamayanlara nakdi yardımlar yaptığını, yürütülen iyileştirme çalışmalarının bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde yapıldığını dile getirdi.

"900 aileyi 10 milyon TL’nin üzerinde nakdi destek"

Kızılay’ın sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan tespitler sonucu belirlenen ihtiyaçlar karşılanarak iyileştirme çalışmaları yürütüldüğüne dikkat çeken Kapukaya, “Ailelerin yanan evlerinin bakım onarım masraflarının karşılanabilmesi, ev eşyalarının yeniden temini yapılırken tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile geçimini sağlayan fakat yangınlar sonucunda geçim kaynakları zarar gören afetzedelerin kayıplarının karşılanması için ise nakdi yardımlar sağlanıyor. Nakdi yardım programı doğrultusunda işsiz kalan, geçimini sağlayamayacak durumda olan afetzedelere geçim desteği olması ve afetzede öğrencilerin eğitimine destek vermek amacıyla bölgede toplam 894 hanedeki 3 bin 462 vatandaşa 10 milyon 340 bin 500 TL tutarında nakdi yardım ulaştırılıyor. Geçim Kaynağı Desteği çerçevesinde hak sahibi olan vatandaşlara ödemeleri Ziraat Bankası Manavgat Şubesi üzerinden sürüyor” dedi.

"Ayni yardımlar da 2 milyon TL’yi aştı"

Afetzedelere hayırseverlerin ayni yardım malzemesi bağışlarını da ulaştıran Kızılay’ın, Manavgat, Osmaniye, Kadirli, Adana, Mersin, Muğla Marmaris, Menteşe, Milas’ta yangınlarda evi, eşyaları, ekili dikili arazisi, tarım makineleri ve hayvanları zarar gören bin 778 haneye gıda kolisi, hijyen seti, alışveriş kartı, ev tefrişat malzemesi olarak toplam 2 milyon 123 bin TL tutarında ayni yardım yaptığı bildirildi.

"Rahmetli kocamın fotoğraf ve kıyafetlerine üzüldüm"

Türk Kızılay’ının ‘geçim kaynağı desteği’ kapsamında 45 bin 500 TL maddi desteği bankadan alan Ümmü Oğuz, yangının ardından her türlü desteği gördüklerini, devletin başta olmak üzere herkesin sözünü yerine getirdiğini belirterek “Yangında birçok şeyimizi kaybettik. Hepsi geri getirilebilir. Beni en fazla üzen 3 yıl önce rahmetli olan eşimin fotoğrafları ve dolabında ilk günkü gibi duran kıyafetlerinin yanması oldu. Ben aradan 3 yıl geçmesine rağmen sanki cuma namazından eve dönecekmiş gibi kocamın her şeyine gözüm gibi bakıyordum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11