Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yangında hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Akyazı ilçesi Altındere Gündoğan Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Temel Çubukçu ile 83 yaşındaki felçli eşi Hatuncuk Çubukçu’nun yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevlerin arasında kalan Hatuncuk Çubukçu olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Temel Çubukçu ve oğlu Metin Çubukçu yaralandı. Talihsiz kadın, Akyazı Gündoğan Mahallesi’nde bulunan Sinan Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.