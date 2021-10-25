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Yangın söndürme tatbikatı gibi düğün

Kırıkkale’de bir düğün organizasyonunda gelin ve damadın giydiği yangın söndürme kıyafeti davetlileri şaşırttı. Damat, orman yangınlarında işçilerin yaşadığı zorluğu ev hanımı eşine anlatmak için düğünlerinde yangın söndürme tatbikatı yaptı.

Haberde İnsan 25.10.2021, 09:29
Yangın söndürme tatbikatı gibi düğün

Kırıkkale’de bir düğün organizasyonunda gelin ve damadın giydiği yangın söndürme kıyafeti davetlileri şaşırttı. Damat, orman yangınlarında işçilerin yaşadığı zorluğu ev hanımı eşine anlatmak için düğünlerinde yangın söndürme tatbikatı yaptı.

Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğünde yangın söndürme personeli olarak görev yapan Çetin Delice, mesleğinin zorluğunu ev hanımı eşi Neşe Delice’ye anlatmak için düğünlerinde yangın tatbikatı yaptı. Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen düğünde Delice çifti, nikah masasına gelinlik ve damatlık yerine, giydikleri yangın söndürme tulumu ile oturdu. Gelin ve damadın kıyafetlerini gören davetliler şaşkınlık yaşadı. Nikah sonrası Delice çifti, doyasıya oynayıp eğlendi. Orman işçilerinin ülkenin farklı illerinde çıkan yangınlarda gece gündüz mücadele ettiğini ifade eden damat Çetin Delice, mesleğinin zorluğunu anlatmak için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

"Evlenmekte olduğum eşime bunu anlatmak istedim"

Farkındalık oluşturdukları için mutlu olduklarını ifade eden Çetin Delice, "Biliyorsunuz ülkemizde olan orman yangınları büyük bir felaket. Büyük bir felaket olduğu için bunlarla uğraşan da orman işçileri. Bu zorluğu en çok orman işçileri çekiyor. Onlarla birlikte aileleri ve sevdikleri de çekiyor. Ben de evlenmekte olduğum eşime bunu anlatmak istedim. Ama sözün yetersiz olduğunu düşünüp bir de göstermek istedim. Çok da hoşumuza gitti. İnşallah beğenmiştir" dedi.

"Yangın kıyafetiyle karşılaşınca biraz şaşırdılar"

Davetlilerin fikirlerini olumlu karşıladıklarını dile getiren Delice, "Yangın gerçekten zor bir olay, dedim böyle bir şey yapar mısın, elbise mi giyer misin? Benim gibi baretimi giyip orman işçisi olabilir misin? Yangınla savaşabilir misin? O da kabul etti. Kabul ettikten sonra sahada böyle bir düzen kurduk. Herkes de olumlu karşıladı. Ben bu kıyafetten onur duyuyorum. Eşim de bana saygı gösterdi, ’ben de giyerim’ dedi. Bunun üzerine de giydik ve tüm sevenlerimizin karşısına çıktık. Bu durum önce garipsendi. Niye? Çünkü gelini beyaz kıyafetle bekliyorlardı. Yangın kıyafetiyle karşılaşınca biraz şaşırdılar. Ama sonucu güzel oldu" ifadesini kullandı.

Neşe Delice ise “Eşimin isteğini kırmadım. Bu kıyafeti giydiğim için de gurur duyuyorum. İşinin ne kadar zor olduğunun farkındayım. Bunu uygulamalı bir şekilde gördüm, yaşadım. Bir nevi ormanları koruyor. Yaptığı işle gurur duyuyorum” diye konuştu.

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