Yanan sahalara kadın eli

Muğla’da Temmuz ve Ağustos aylarında Marmaris, Milas, Bodrum, Köyceğiz, Yatağan, Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde çıkan orman yangınlarında 52 bin hektar orman, 8 bin hektar da tarım arazisi alevlere teslim olmuştu.

Orman yangınlarının tamamen söndürülmesinin ardından yanan ağaçların kesimi ve saha temizliği için Türkiye’nin dört bir köşesinden binlerce işçi yanan sahalarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Yanan her bölgede sürdürülen çalışmalarda kadınlar kara tablonun yeşile dönmesi için çaba harcıyor.

Tonlarca ağırlıktaki traktörü kullanıyor

Orman kesimi için Adana’dan eşi ve oğlu ile Muğla’ya gelen Songül Akın, tonlarca ağırlıkta tomruk yüklü traktörü ustalıkla sarp arazide kullanıyor. Ustalıkla dar alanda manevra yapıp kesilen tomrukları istiflemek için taşıyan Songül akın, taşıdığı tomrukları traktörden inerek istifliyor.

Sevim Demir isimli kadın ise eşi ve oğlu ile sarp arazilerde yanan ağaçları kesiyor. Kilolarca ağırlıktaki kesim motoru ile yanan ağaçları hem kesen hem de temizleyen Sevim Demir, kesim motorunun bakım ve yakıt ihtiyacını da kendisi yapıyor.

Eşi ile birlikte 2 ay önce yanan sahalardaki ağaçları kesmek için geldiklerini belirten ve traktör kullanan Songül Akın, yaptığı işin zor olduğunu ama yapmak zorunda olduğunu söyledi. Akın, “Zor, zorluğu var. Ama herkesin bir işi var. Çalışıyoruz, ailecek çalışıyoruz burada. Biz iki aya yaklaştı geleli. Çadırlarımız var, orada kalıyoruz. Ailecek geldik. Çocuklarımın birisi okuyor Bolu’da. Diğeri de yanımızda. Yapacak bir şey yok. Özlüyoruz. Gideceğiz yakında yanına. Çocuk olur da özlenmez mi? Çocuklarımız için çalışıyoruz zaten” dedi.

Kesim motoru ile ağaçları kesen Sevim Demir, “Yaptığımız erkek işi ama biz de yapıyoruz işimizi. Beraber çalışıyoruz burada. Çok yanmış buraları çok. İki oğlum var. Küçük oğlu askerde, büyük oğlum yanımızda. Bizim de mesleğimiz bu. Ekmek parası için çalışıyoruz” dedi.