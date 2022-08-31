Yalovalı balıkçılar dualarla denize açıldı

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Balıkçılık Av Sezonu Açılış Töreni düzenlendi. Yalovalı balıkçılar düzenlenen törende edilen dualarla denize uğurlandı.

Av Sezonu Açılış töreni Armutlu ilçesindeki Kabaklı Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirildi. Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerinde okunduğu etkinlik ardından av sezonu için yapılan duayla devam etti. Törende konuşan Yalova Deniz Ürünleri Avcıları Birliği Başkanı Recai Sert, av sezonunun hayırlı olmasını diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ise balıkçıların 1 Eylül itibariyle denize açılarak 7,5 ay boyunca rızıklarını arayacaklarını söyledi. Bereketli ve başarılı bir sezon dileyen Parıldar, Yalova’nın 123 kilometre kıyı şeridiyle sahip olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“Su ürünleri sektöründe de yaklaşık 53 bin kişiye doğrudan, 500 bin kişiye de dolaylı olarak istihdam sağlanmaktadır. İlimizde ise kayıtlı olarak 156 balıkçı gemimiz bulunmakta ve bin 168 ticari balıkçı kardeşimiz sektöre hizmet vermektedir."

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise balıkçıların taleplerini Ankara’da ilgili kurumlara her zaman ilettiklerini ifade etti. Geçtiğimiz yıl müsilaj nedeniyle yaşaman sıkıntının bu sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aldığı önlemlerle önüne geçildiğine değinen Akyol, av sezonunun hayırlı olmasını diledi. Ardından protokol üyeleri balıkçı teknelerini gezdi.

Balıkçılar yeni av sezonundan umutlu olduklarını söyledi. Etkinliğe Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve kurum müdürleri de katıldı.