Yalova’da polis teknesine “Şehit Polis Memuru Fehim Çakır” ismi verildi

İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısı sonucu şehit olan Fehim Çakır’ın ismi Yalova Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne ait tekneye verildi.

11 Ekim 1991 tarihinde Pendik Tersane Köprüsü Üst Kaynarca girişinde terör örgütü mensupları tarafından ekip otosuna yapılan silahlı saldırı sonucu şehit düşen Fehim Çakır’ın ismi Yalova’da deniz polisine ait teknede yaşatılacak. İsim verilmesi nedeniyle Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen törene Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’nun yanı sıra şehidin Yalova’da yaşayan eşi Melahat Çakır, oğlu Umut Çakır ve yakınları katıldı.

Duaların okunmasının ardından katılımcılar şehidin isminin verildiği tekneyle denize açıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, “Şehidimizin adını yaşatmak için ‘Polis 1’ teknemize ‘Şehit Polis Memuru Fehim Çakır’ ismini verdik. Biliyorsunuz biz şehitlerimizin adını karakollarımızda, binalarımızda, kullandığımız araçlarda yaşatıyoruz. Yaşatmaya da devam edeceğiz. Biz onların sayesinde buralardayız. Onların sayesinde ayakta duruyoruz. Biliyorsunuz polislik mesleği ruhtur, içten gelen bir şeydir. Bunun maddiyatı maaşla değil vatan, millet sevdasıyladır. Törene aileyi de çağırdık, onların onurlanmasını istedik. Biz onların arkasındayız, yanındayız. Her daim onlarla birlikteyiz” dedi.

Şehidin oğlu Umut Çakır ise tekneye babasının adının verilmesinden dolayı ailece duygulandıklarını belirterek, “Sağ olsun Valimiz, Emniyet Müdürümüz şehit aileleri olarak bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Her zaman yanımızdalar. Bu da onlardan birinin göstergesi. Allah onların hepsinden razı olsun” diye konuştu.