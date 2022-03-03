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Yalova’da deprem olmadan evler yıkılıyor

Yalova merkez Bayraktepe Mahallesi’ndeki yaklaşık 100 bina, zeminde yaşanan problem nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bina ve yollarda çatlaklar oluşması üzerine 10 ailenin korkarak evlerini terk ettiği binalar adeta Pizza Kulesi’ni andırdı. Gidecek yer bulamayan vatandaşlar ise göçük sesleriyle her an deprem kabusunu yaşıyor.

Haberde İnsan 03.03.2022, 09:41 03.03.2022, 12:44

Yalova merkez Bayraktepe Mahallesi’ndeki yaklaşık 100 bina, zeminde yaşanan problem nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bina ve yollarda çatlaklar oluşması üzerine 10 ailenin korkarak evlerini terk ettiği binalar adeta Pizza Kulesi’ni andırdı. Gidecek yer bulamayan vatandaşlar ise göçük sesleriyle her an deprem kabusunu yaşıyor.

Bayraktepe Mahallesi’ndeki toplam 6 sokakta binalar yan yatmaya yüz tuttu. Çatlamalar, yarıkların oluştuğu binalarda taşıyıcı kolonlar bile birbirinden farklı yönlere hareket etti. Son 1 yılda arttığı belirtilen zemin hareketliliği nedeniyle binalar doğu, batı, güney ve kuzeye yönlerinde yıkılmaya başladı. Bazı binalar arasındaki 4-5 metre uzaklıklar yarım metreye kadar düştü. Vatandaşlar bir çok yere başvurmalarına rağmen kendilerine dönüş yapılmadığını ve korku içinde evlerinde yaşadıklarını söyledi.

“Numune alıyorlar temiz su deyip gidiyorlar”

Binası yamulan Hasan Kandemir, bölge zemininde aşırı miktarda su olduğunu ifade etti. Yalova Belediyesi’ne başvurduklarını anlatan Kandemir, sonuç alamadıklarını söyledi. Zemindeki suyun evleri kaydırdığını dile getiren Kandemir, “Yılın 12 ayı su akıyor. Belediyeye söylediğimizde geliyorlar bir numune alıyorlar temiz su deyip gidiyorlar. Tamam su temiz de bu su buraya nereden geliyor. Hiçbir bilgi vermiyorlar” diye konuştu.

“İnsanlar öldükten sonra mı tedbir alınacak”

Kandemir, yaşanan sıkıntının bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. İnsanların hayatlarının tehlikede olduğunu belirten Kandemir, “Yazık günah; ila burada birkaç kişinin ölmesi mi gerekiyor. Bu memlekette birkaç kişi öldükten sonra mı tedbir alınacak. Yıllardır söylüyoruz. Yıllarımız burada geçti ama artık buradan nefret eder duruma geldik, korkuyoruz. Sorarlarsa Yalova’nın merkezindeyiz. 5-10 dakikada iskeleye iniyoruz ama burada titreyerek oturuyoruz, korkuyoruz” diye konuştu.

“Binada eğim yüzde 15-20’yi buldu”

35 yıldır bölgede yaşayan Mustafa Aygün ise 2012-2013 yılına kadar bölgede bir sıkıntı olmadığını ifade etti. Son 2 ayda hareketliğin arttığını söyleyen Aygün, şöyle konuştu: "Yukarıda su depomuz var. Büyük ihtimalle onda çatlak olabilir. Kanalizasyonlarda kırıklar var, o kesin yapılması gerekiyor. Ben burada 5-6 sene önce radya temel yaptım evime. 50 santim kazdığımda 2 saate 10 santim su doldu. Son 2 aydaki su yoğunluğu çok olduğu için patlamalar yaşandı. Ağabeyimin evinde eğim yaklaşık yüzde 20’yi buldu. Hızlı bir şekilde yamuluyor. Çatur, çutur, ayda bir, iki ayda bir, çatlama sesleri yaşanıyor. Duvarlarda kırılma sesleri oluyor. Kapılar şu anda doğru düzgün açılıp kapanmıyor. Zeminde sıkıntı var. 5-6-7 yıl önce başladı. Son 2 sene çok hızlandı. Son 2-3 ayda ağabeyimin binası on santim kaydı” diye konuştu.

“Kimse ilgilenmiyor”

Evinin altındaki toprağın boşaldığını dile getiren Ufuk Akan ise, bina ile yol arasında yarım metre fark oluştuğunu ifade etti. Akan, “Burası 7-8 ay önce yola sıfırdı. Burası çöküyor, her gelen başka bir şey anlatıyor. Burası çöktü merdiven yaptık, yaptığımız merdiven de çalındı. Gaz borusu, su borusu patladı. Yol sürekli çöküyor. Belediyeyi çağırıyoruz kimse sallamıyor bizi. Kimse ilgilenmiyor” dedi.

Mahalle sakinleri Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan konuyla ilgili araştırma yapmalarını beklediklerini dile getirdiler

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