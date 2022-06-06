Yakutiye’de sıfır atık dönemi

Erzurum Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığınca Sıfır Atık bağlamında yapılan çalışmalardan biri olan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Tesiste 14 ayrı tür atık kabul edilecek. Pişmemiş gıda atıklarından gübre üretim tesisi, Pazarlardan organik atıklar toplanıyor ve özel sıfır atık hattı üzerinden arayan vatandaşlardan atıkları alınıyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, törende yaptığı konuşmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1-7 Haziran tarihleri arası ülkemizde Çevre Haftası olarak ilan edildiğini ve bu yılın özel temasının ise Sıfır Atık olarak belirlendiğini anımsatarak “Malumunuz üzere günümüzde sanayi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte üretim ve tüketimdeki artış doğal kaynakların azalmasını hızlandırırken, açığa çıkan atıklar tüm canlıların yaşamını tehdit eden çevre kirliliğine ve iklim değişikliğine neden olmaktadır. Çevre sağlığını ciddi boyutta tehdit eden bu sorunla baş edebilmek için atık bertaraf etme sürecinin iyi bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Ülkemizde bu kapsamdaki çalışmaların bir program dahilinde yürütülmesi amacıyla 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Sıfır Atık Projesi uygulamaya konulmuş ve projenin yürütme görevi T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza verilmiştir. Ve ülkemizin en büyük çevre hareketi olan bu proje ta başından beri Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülmektedir” dedi.

Genel olarak Sıfır Atığın; kaynakların daha verimli kullanılmasını, ihtiyaç kadar tüketilmesini, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını ve atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını kapsayan bir sürecin bütününü tanımladığını dile getiren Başkan Uçar, “Aslında inancımız ve kültürümüzün gereği olan israf ile mücadelenin bu projenin özünü oluşturduğunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Sıfır Atık sürecinin iyi bir şekilde yürütülmesinde en önemli görev hiç şüphesiz toplum olarak bizlere düşmektedir. Bu konuda atacağımız her adım daha temiz bir çevremizin olmasına, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasına ve ekonomimizin daha fazla güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Doğaya bilinçsizce atılan her 1 litre atık yağın 1 milyon litre temiz su kaynağımızı kirlettiği bilimsel bir gerçektir. Bir cam şişenin 4000 yıl, plastik poşetin 1000 yıl, pet şişenin 400 yıl, pilin 300 yıl boyunca yok olmadan tabiatta kalabilmesi manidardır. Sadece 1 ton kağıdın geri dönüşüme kazandırılması ile 34 kişinin oksijen ihtiyacını üreten 17 yetişkin ağacın kesilmesini önlemiş olacağımızı unutmayalım” diye konuştu.

2017’de başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin başlangıcından bu yana 16,5 milyon ton kağıt karton, 4,1 milyon ton plastik, 1,7 milyon ton cam, 0,4 milyon tonu metal ve 1,5 milyon tonu organik ve diğer geri dönüştürülebilir atık olmak üzere toplam 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye geri kazandırıldığını dile getiren Dr. Uçar, “Toplanan atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlanmış, 3 milyon ton sera gazı salınımı önlenmiş ve 265 milyon ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. Son 3 yılda plastik poşet kullanımında yüzde 65’lik azalma gerçekleştirilerek Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumu engellenmiştir. Böylece yaklaşık 3,8 milyar Türk lirası tasarruf edilmiştir” şeklinde konuştu.

Yakutiye Belediyesi olarak Sıfır Atık Programı kapsamında; bugün açılışı gerçekleştirilen tüm geri dönüşüm atıklarının depolanacağı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini kurduklarını anlatan Başkan Uçar, “Belediye olarak sorumluluk sahamızın tamamında kolayca ulaşabilecek noktalara tüm geri dönüşüm atıklarının ayrı bir şekilde atabileceği Mobil Atık Getirme Merkezlerini konuşlandırdık. Belediye olarak sorumluluk sahamızın tamamına tüm geri dönüşüm atıklarının ikili ayrıştırma denilen uygulama gereği atılabileceği mavi renkli atık konteynerleri koyduk. Atık ilaçlar için tüm sağlık tesislerine İlaç Atık Kutuları yerleştirdik. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimiz bünyesinde organik atıkları Kompost denilen doğal gübreye çevirerek geri dönüşüme kazandıran Kompost Makinesi kurduk. Ve bunların yanı sıra Sıfır Atıkla ilgili eğitim ve farkındalık çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise konuşmasında, “Yakutiye belediyemiz sıfır atık projesiyle önemli bir çalışmaya imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak atık sularımızı çevreye akıtmamak üzere büyük bir arıtma tesisi kurduk. Ayrıca yine katı atık döküm alanını gözden geçirdik. Çöpler ayrıştırıldıktan sonra dönüştürülemeyecek bertaraf edildiğini ayrıca bertaraf edilen kısımdan elektrik üretimi yapıldığını ifade etmek isterim. Çevre ilçelerimiz illerimizin çöplerini buraya getirerek ayrıştıracağımız ve elektrik üretimi için kullanacağımız bilinmesini isterim” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş’ de “Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer eşleri hanımefendinin öncülüğünde sıfır atık projesi tüm Türkiye’de başarıyla yürütülen önemli bir proje. Valilik binamızda ve kendi konutumuzda atıkların ayrıştırılması için talimat vereceğiz. Bu çalışmaların ekonomiye de büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Ak parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK yöneticileri ve öğrenciler katıldı.