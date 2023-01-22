Yakutiye Belediyesi tarafından Güzelova Mahallesi’nde yaptırılan muhtarlık binası ve düğün salonu hizmete açıldı

Yakutiye Belediyesi’nce Güzelova Mahallesi’nde, geçen yıl yapımına başlanan ve inşası tamamlanan muhtarlık binası ve düğün salonu düzenlenen açılış töreniyle hizmete sunuldu.

Güzelova Mahallesi’nde hizmete giren ve 500 metrekare kapalı alana sahip, içerisinde akustik özellikli TV ve internet tesisatı, spotlar, rgb (salon ışıklandırma) ışıklandırma sistemi ,profil spot ışıklandırma sistemi ve profesyonel ses sistemiyle donatılmış düğün salonu, gelin odası, mutfak, wc’ler, lavabo, muhtarlık odası ve sosyal donatı alanları olan düğün salonu ve muhtarlık binasının açılışına Yakutiye Kaymakamı Murat Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkan Yardımcısı İbrahim Şahsuvaroğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK Başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Uçar; “Hemşehrilerimize hizmet etmek boynumuzun borcu”

Açılış töreninde konuşma yapan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, göreve geldiklerinden bu yana vatandaşa hizmet etmek için gecelerini gündüze kattıklarını ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in öncülüğünde, Erzurum’a ve hemşehrilerimize layık oldukları hizmetleri sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz“ dedi. Yakutiye’nin ilçe merkezi ve köylerinde asfalt, çevre düzenleme, taziye ve kültür evleri, akıllı köy giriş kapıları gibi önemli hizmetlere imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarına dikkat çeken Başkan Mahmut Uçar sözlerini şöyle sürdürdü;

“Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen ve ekibiyle bir iş bölümü, güç birliği içerisinde tüm sahamıza hizmet etmeyi planladık. Ne mutlu ki bugün bu hizmetlerin açılışını yaparak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizler için çizmiş olduğu bir yol var, onun vizyonuyla ve misyonuyla herkesi kucaklayan, herkesin ayağına götürülecek bir hizmet anlayışımız var. Bu anlamda AK Parti Teşkilatlarımız bizlere çok yardımcı oluyorlar, İl ve ilçe Başkanlarımız ve Teşkilatlarımız, AK Parti Erzurum Milletvekillerimiz her daim yanımızdalar. Her zaman vatandaş odaklı yaklaşarak sizlerin bu hizmetlerden faydalanmasını hep birlikte sağlıyoruz. Geride bıraktığımız dört yılda köyümüzün kahvehanesini yaptık, taziye evimizin ve camimizin tadilatını yaptık. Köyümüze kameralı giriş kapısı yaptık. Gençlerimiz çocuklarımız için halı saha ve çocuk oyun parkı yaptık. Arazi yollarını yaptık. Köyümüzün asfaltını baştan sona yenilemiş olduk ve bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz muhtarlık ve düğün salonumuzu yaptık. Allah hepinizden razı olsun. Sizlere hizmet etmekten gurur duyduğumu ifade ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.”

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz; “Yerel Yönetim Hizmetlerimiz takdir görüyor”

AK Parti İktidarlarında ülkemizin her tarafında yerel yönetim hizmetlerinin vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini ifade eden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise, Cumhur İttifakı olarak inşallah ülkemizde daha güzel projeleri hayata geçirmek azminde olduklarını söyledi. Başkan Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve ekibini hizmetlerinden dolayı tebrik ettiklerini de ifade ederek, “Bu tür yerler artık bir devrim gibi. Köylerimiz geçmişte biraz unutulmuştu köyden kente çok hızlı nüfus kayması olmuştu AK Partimiz ve Cumhurbaşkanımız, köylerimizin daha yaşanabilir yerler olması için büyük gayretler sarfetti. Burada da Büyükşehir Belediye Başkanımız özellikle hizmetlerine ilçelerimizden başladı her taraf pırıl pırıl görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bütün köylere yapmış olduğu desteklerden dolayı Mahmut Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın çalışmalarından hakikaten bizler çok memnunuz, başarılarının devamını diliyorum.“ şeklinde konuştu.

Başkan Sekmen’den Uçar’a övgü

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise yaptığı konuşmada, “Özellikle köylerimizde yapılan bu tarz güzel hizmetler hepimiz için memnuniyet verici. Mahmut Uçar kardeşimi kutluyorum. Vatandaşlarımıza yapılan her hizmet kutsaldır ve hemşehrilerimiz de bunu fazlasıyla hak ediyor” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana Erzurum’da Belediyecilik hizmetlerine çok güzel projeleri hayata geçirdiklerinin mutluluğu yaşadıklarını ifade eden Başkan Mehmet Sekmen, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı hizmet kervanını devam ettirmenin, hemşehrilerimize hak ettikleri hizmetleri sunmanın derdindeyiz. Bu düsturla yolumuza devam edeceğiz.” dedi. Başkan Sekmen sözlerini şöyle sürdürdü: “Böyle güzel bir eseri burada Mahmut kardeşimiz meydana getirdi. Köyümüzü Yakutiye Belediyemizle beraber örnek bir köy yapacağız. Başta Yakutiye belediye Başkanımıza ve kıymetli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum bu işler bir ekip çalışması, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz İl Başkanlığımız ve ilçe başkanlıklarımız var; bu bir takım çalışması. Cumhur İttifakımız var, el ele verdik hizmetlere devam diyoruz. daha güzel, daha modern hizmetleri şehrimize getireceğiz.’’

Konuşmaların ardından, Yakutiye Kaymakamı Murat Öztürk ve protokol mensuplarının hayırlı olsun dilekleri ve Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin’in dualarıyla kurdela kesilerek, Düğün Salonu ve Muhtarlık Binası hizmete açıldı.