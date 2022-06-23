Yakınları ve sevenleri son yolculuğu öncesi Ustaosmanoğlu’nun evine akın etti

Nakşibendi Tarikatı’na bağlı İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu’nun cenazesi Beykoz’daki evine getirildi. Ustaosmanoğlu’nun ailesi, yakınları, sevenleri ve cemaat mensupları da eve gelerek Ustaosmanoğlu’nu son yolculuğu öncesi yalnız bırakmadı.

Nakşibendi Tarikatı’nın Halidiye Kolu’na bağlı İsmailağa Cemaati’nin 93 yaşındaki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu’nun naaşı vefat ettikten sonra Beykoz Baklacı Mahallesi’ndeki evine getirildi. Ustaosmanoğlu’nun ailesi, yakınları, sevenleri ve cemaat mensupları da eve akın ederek Ustaosmanoğlu’nu son yolculuğu öncesinde yalnız bırakmadı.

Ayrıca Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesinin Fatih Camii’nde Cuma Namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 senesinde Trabzon’da dünyaya geldi. Gençliğinde çevresindeki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet aldı. İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşındayken evlendi.

1952 senesinde şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar Efendi tarafından İsmailağa Camii’nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 senesinde İsmailağa Camii’nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.