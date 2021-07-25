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Yakınları Samsunlu şehidi böyle karşıladı: “Dimdik ayaktayız. Vatan sağolsun”

Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Samsunlu Sözleşmeli Er Emrah Arslan’ın cenazesi, yakınlarının “Dimdik ayaktayız. Vatan sağolsun” sözleriyle karşılandı.

Haberde İnsan 25.07.2021, 14:11
Yakınları Samsunlu şehidi böyle karşıladı: “Dimdik ayaktayız. Vatan sağolsun”
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Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Samsunlu Sözleşmeli Er Emrah Arslan’ın cenazesi, yakınlarının “Dimdik ayaktayız. Vatan sağolsun” sözleriyle karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını Amasya Merzifon Havalimanında yetkililer, ailesi ve yakınları karşıladı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, şehidin babası Mürsel, annesi Sebahat Arslan ile kardeşlerinin acısını paylaştı.

Şehidin düğün hazırlıkları yaptığı bir yıllık nişanlısı olan Esra Akçay da “Bir yıl önce bugün nişan yapmıştık. Seneye mayıs ayında düğünümüz olacaktı. Dün öğlen telefonda konuşmuştuk. ’Çalışıyorum’ demişti” şeklinde konuştu.

Cenaze defnedilmek üzere memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesine gönderildi.
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