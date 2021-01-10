Yağmur sonrası görsel şölen

Kütahya’da yağmur sonrası ağaçlar ve meyveleri üzerindeki damlacıklar, görsel şölen oluşturdu.

Son dönemde bilhassa dağ ve kayak turizmi alanında hızlı bir çıkış yapan, özellikle ilkbahar ve kış mevsimlerinde dört mevsimi birden yaşayan Kütahya, insanlara güzellikler sunuyor. Yağmur sonrası Radar mevkiinde oluşan ilginç görüntüler, İhlas Haber Ajansı Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe’nin objektifine işte böyle yansıdı.