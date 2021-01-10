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Yağmur sonrası görsel şölen
Kütahya’da yağmur sonrası ağaçlar ve meyveleri üzerindeki damlacıklar, görsel şölen oluşturdu.
Haberde İnsan 10.01.2021, 14:49
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Kütahya’da yağmur sonrası ağaçlar ve meyveleri üzerindeki damlacıklar, görsel şölen oluşturdu.Son dönemde bilhassa dağ ve kayak turizmi alanında hızlı bir çıkış yapan, özellikle ilkbahar ve kış mevsimlerinde dört mevsimi birden yaşayan Kütahya, insanlara güzellikler sunuyor. Yağmur sonrası Radar mevkiinde oluşan ilginç görüntüler, İhlas Haber Ajansı Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe’nin objektifine işte böyle yansıdı.
9°
orta şiddetli yağmur
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|30
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|17
|28
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|17
|28
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|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
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|16
|29
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|15
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|17
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|17
|23
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|17
|23
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|17
|22
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|17
|22
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|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
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|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
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|16
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|17
|18
|15. Real Valladolid
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|16
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