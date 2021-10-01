banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!

Yağmur kanalında mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı

ABD’nin Arizona eyaletinde günlerdir yağmur kanalında mahsur kalan adam, yoldan geçenlerin itfaiyeye haber vermesiyle kurtarıldı.

Haberde İnsan 01.10.2021, 17:24
Yağmur kanalında mahsur kalan adam günler sonra kurtarıldı

ABD’nin Arizona eyaletinde günlerdir yağmur kanalında mahsur kalan adam, yoldan geçenlerin itfaiyeye haber vermesiyle kurtarıldı.

ABD’nin Arizona eyaleti ilginç bir olaya sahne oldu. Glendale’da 30’lu yaşlardaki bir adamın günlerdir yağmur kanalında mahsur kaldığı ortaya çıktı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, yoldan geçenlerin adamın kolunu görmesi üzerine 911’i aradığı, bölgeye kurtarma ekibi gönderildiği belirtildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kanaldaki adamın kanala yerleştirilen merdiven yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıktığı görüldü. Günlerdir kanalda olduğu belirtilen adam sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken, neden kanala girdiğine dair bir detay paylaşılmadı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P