Yağışa aldırmayan yaşlı adam, engelli eşini tekerlekli sandalyeyle Cumhurbaşkanı’na götürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Denizli’de yağmurlu havada gerçekleşen toplu açılış törenine, engelli eşi Huriye Duru’yu tekerlekli sandalyeyle götüren Mehmet Duru ilgi odağı oldu. Erdoğan gönüllüsü yaşlı çifti evlerinde ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Görmeyen gözlere, duymayan kulaklara sizler o mitingde o fotoğraf ile çok güzel cevap verdiniz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu Denizli’de yağmurlu havada gerçekleşen toplu açılış törenine tüm engelleri hiçe sayarak katıldığı görüntüleri sosyal medyada gündem olan Mehmet Duru ve engelli eşi Huriye Duru, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör tarafından ziyaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını getiren Güngör, "Görmeyen gözlere, duymayan kulaklara sizler o mitingde o fotoğraf ile çok güzel cevap verdiniz. Cumhurbaşkanımız sizin fotoğrafını görmüş sizlere çok selam söyledi. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Devletimiz çok güçlü. O fotoğraf bizleri çok duygulandırdı. Vazgeçmemek, sevgi böyle bir şey; bahane üretmeden o yağmur altında orada olmanız büyük bir gurur. Tekerlekli sandalye bizlere de büyük ders gücünüzden fazlasını yaptınız. Gelen kişi sevilen bir kişi olduğu için, onun o gelişinden kaynaklı sevgiyi teyit etmek için ’Hava yağmurlu da çamurlu da olsa geleceğiz’ dediniz. Bahane üretsen çok şey üretirdin, onun sevgisi sizi oraya getirmiş" diyerek, yaşlı çifte teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyor

İl Başkanı Güngör’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Duru çifti ise, tek isteklerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek olduğunu belirtti.

Miting alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesini duyurmaya çalıştığını ifade eden Mehmet Duru, "Devletimiz, eşimin ameliyatı sırasında bize çok yardımcı oldu. Oraya gidince ‘Cumhurbaşkanım ben geldim. Ben sizden memnunum, siz gene kazanacaksınız’ dedim. Belediye Başkanımız Osman Zolan’ın her zaman yanına gelip gidiyorum. Devletimiz, belediyemiz fakir fukaraya hep yardım ediyor. AK Parti’nin Burdur’da ilk kayıt ettiği delegelerden birisiyim" diye konuştu.

Güngör, Duru çiftine en kısa zamanda kendilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüştürme sözü verdi.