Yağ bitince 1 kişi kan bağışladı
TÜRK KIZILAYI EDİRNE KAN MERKEZİ İLE BELEDİYE İŞBİRLİĞİNDE, "KANIMIZ BİR CANIMIZ BİR" SLOGANIYLA DÜZENLENEN VE 300 KİŞİYE 5 LİTRE YEMEK YAĞI HEDİYE EDİLEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA 301 KİŞİ KATILDI.
Türk Kızılayı Edirne Kan Merkezi ile belediye işbirliğinde, "Kanımız bir canımız bir" sloganıyla düzenlenen ve 300 kişiye 5 litre yemek yağı hediye edilen kan bağışı kampanyasına 301 kişi katıldı.
Keşan ilçesinde Cumartesi günü başlayan ve 2 gün devam eden kampanyada, kan bağışında bulunan ilk 300 kişiye 5 litrelik ayçiçek yağı hediye edileceği belirtilmiş ve günün erken saatlerinde kan bağışı toplanacak çadırının önünde kuyruklar oluşmuştu.
Yağ almayan 1 kişi kan verdi
İlk 300 kişiye 5 litre yemek yağı hediye edilen kampanya için iki günde toplam 301 ünite kan toplandı. Bu sayı Keşan’da bu zamana kadar toplanmış en büyük kan bağışı olarak kayıtlara geçti.
Kasım ayı içerisinde Keşan’da bir kan bağışı etkinliğinin daha yapılması planlanıyor..
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