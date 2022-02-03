Son Dakika
Prof. Dr. Kutluk: “Tütün mücadelesini daha iyi bir noktaya getirirsek akciğer kanserini Türkiye’den silmek neredeyse mümkün”
Yabancı uyruklu öğrenciler hayvanlar için doğaya yem bıraktı
Elazığ Fırat Üniversitesinde (FÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yoğun kış şartları nedeniyle aç kalan hayvanlar için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.
Haberde İnsan 03.02.2022, 14:24
Elazığ Fırat Üniversitesinde (FÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yoğun kış şartları nedeniyle aç kalan hayvanlar için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.
FÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, kampüsün belirli alanlara hayvanlar için yem bıraktı. Akademik personelin de eşlik ettiği öğrenciler, yanlarında getirdikleri yemleri hayvanlar için ağaç altlarına serdi. Kış şartlarında hayvanların aç kalmaması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydeden öğrenciler, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.