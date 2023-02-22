Yabancı uyruklu öğrenciler depremzedeler için seferber oldu

Fırat Üniversitesinde okuyan 20 yabancı uyruklu öğrenciden oluşan kurtarma ekibi, depremzedeler için seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bölgeye ilk anından itibaren yardım için çok sayıda ekip sevk edilmişti. Bu çerçevede Fırat Üniversitesi’nde okuyan 20 yabancı uyruklu öğrenciden oluşan Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği Arama ve Kurtarma Ekibi, deprem yaşayan illerde vatandaşlar için seferber oldu. Enkazlar da canla başla çalışan ekipler, birçok insanı kurtardı.

Fırat Üniversitesinde okuyan Suriye asıllı Türk öğrencilerden Abdurrahman Yıldırım depremin ilk anından itibaren tüm ekiple birlikte sahada arama ve kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ve çok sayıda vatandaşı kurtardıklarını kaydetti.

Elazığ Seyyah Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Salih Barman, “Fırat Üniversitesinde okuyan misafir öğrencilerimizle gönüllü arkadaşlar ilk günden itibaren sahada aktif bir şekilde çalışma sergilemekteydi. 6 Şubat ile 19 Şubat tarihleri arasında bölgede aktif çalışma gösterdiler. Ekibimiz onlarca yaralının yeniden hayata tutunmasına vesile oldu. Bütün arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.