Yaban keçilerinin envanteri çıkartılıyor

Adıyaman’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayatının önemli unsurlarından birisi olan yaban keçilerinin envanterini çıkartıyor.

Yaban keçilerinin sayımını yapmak için geceden yola çıkan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte rakımı yüksek dağlık bölgelere ulaşıyor.

Yaban keçilerinin bulunduğu bölgeye yakın yerde araçlarını park edip, ateş yakan ekipler kahvaltılarını burada yapıyor. Gün ağarınca yaban keçileri ekipler tarafından sayılma başlıyor. Yaban keçilerinin envanteri ve popülasyonunu belirlemek için dürbünler ile kilometrelerce uzaktaki keçilerin yaşını, cinsiyetini ve bölgesini belirliyor. Ekipler zorlu kış şartlarına aldırış etmeden bir bölgeden başka bölgeye geçerek, karlı bölgelerde de sayımlara devam ediyor. Bir hafta sürecek olan Adıyaman’da ki yaban keçilerinin envanter çalışmasıyla erkek ve dişi keçilerin sayıları yaşlarıyla birlikte belirlenecek.

Adıyaman’da yaban keçilerinin yaşadığı Koru, Hisar-Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ, Çekirge, Akçalı ve Sincik Şahkolu sahalarında önceki yıllarda yapılan sayımlarda yaban keçisi sayısının 3 binin üzerinde olduğu biliniyor.