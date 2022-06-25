Vücudundaki şişliğin nedeni böbrek üstündeki kitle çıktı

Yaklaşık 3 yıldır vücudundaki şişliklere çare bulamayan 38 yaşındaki Gökçe Birşen, tatil amaçlı geldiği İzmir’de gittiği hastanede, sol böbrek üstünde 40 milimetrelik kitle olduğunu öğrendi. Birşen, ameliyat sonrası sağlığına kavuşup taburcu oldu.

Antalya’da yaşayan ve İzmir’e ailesinin yanına tatile gelen Gökçe Birşen, uzun yıllar yüzünde ve karnında meydana gelen şişliklere anlam veremiyordu. Tatildeyken şikâyetlerinin artması üzerine İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Saklamaz’a başvuran Birşen, şişliklerinin sol böbrek üstündeki kitleden kaynaklı olduğunu öğrendi. Yapılan testler sonucunda sol böbrek üstü bezinde 40 milimetrelik kitle saptanan ve "adrenal cushing sendromu" tanısını konan Birşen, Üroloji Uzm. Doç. Dr. Hakan Öztürk tarafından kapalı şekilde ameliyat edildi. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan ve taburcu olan Birşen’in sağ böbreküstü bezi tam çalışmaya başlayıncaya kadar bir süre daha takip edilecek.

“Vücut yapısında değişiklikler vardı”

Cushing sendromunun vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Endokrinoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Saklamaz, “Hastamız bize kilo verememe şikâyeti ile geldi. Hem karın bölgesinde hem de yüzünde genişleme olduğunu, diyet ve spor yaptığı halde bu şişliklerde bir değişiklik olmadığını söyledi. Ek olarak kollarındaki küçük çarpmalardan oluşan kolay morarmalardan bahsetti. Daha önce birçok doktora başvurmuşlar, ancak herhangi bir çözüm bulunamamış. Biz hastanın vücut yapısındaki değişiklikten ve kilo verme ile ilgili sıkıntılarından dolayı böbrek üstü bezinden kaynaklanan cushing hastalığından şüphelindik. Onunla ilgili gerekli testleri yapınca tanıyı da koymuş olduk. Çekilen MR sonucunda sol böbrek üzerinde 40 milimetrelik bir kitle bulduk. Ameliyat öncesinde yapılması gereken rutin testlerimizi yaptık. Sonrasında hastamızı ameliyat için üroloji kliniğimize yönlendirdik. Doç. Dr. Hakan Öztürk operasyonu yaptı. Ameliyat sonrasında diğer böbrek üstü bezinin çalışmasını bekliyoruz ama diğeri pasif halde kaldığı için ameliyattan sonra yeterli hormon sentezi yapamıyor. Hastamızı belli bir süre kortizol desteği ile takip ederek diğer böbrek üstü bezinin çalışmasını bekleyeceğiz” dedi.

Laparoskopik cerrahi

Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzm. Doç. Dr. Hakan Öztürk ise “Adrenal cushing hastalığı aslında çok nadir görülür. Daha çok hipofizer cushing hastalığı dediğimiz tipiyle karşı karşıya kalırız. Bu hastamızda adrenal cushing tanısı kesinleştikten sonra yapılan görüntülemeye göre sol böbrek üstü bezlerinde yaklaşık 40 milimetreye yakın bir kitle saptanıyor. Bu tür hastalıkların cerrahisine karar vermeden önce cerrahi öncesinde bir hormonal değerlendirmeye ihtiyaç var. Burada endokrinoloğun rolü çok büyük. Dolayısıyla bu cerrahi öncesi endokrinolojik tarama tamamlandıktan sonra kendi aramızda bir konsey yaparak ameliyat kararı verdik. Adrenal bez hastalıklarında dünyada kabul görmüş cerrahi tekniği, belli bir boyutun altındaki tüm kitlelerin laparoskopik olarak çıkarılmasıdır. Biz de hastamıza dört ayrı noktadan giriş yaparak sol böbrek üstü ve kitlesiyle beraber, yaklaşık 70 dakikada herhangi bir kan kaybı olmadan kapalı bir operasyonla kitleyi dışarıya almış olduk. Yaklaşık 72 saat sonra hastamızı yürüyerek taburcu ettik. 2 hafta sonra spor dâhil birçok aktiviteye başlayabilecek durumda. Hastamızın bundan sonraki süreci endokrinoloji kontrolünde devam edecek” diye konuştu.