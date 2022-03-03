Voleybolun kraliçesi Zehra Güneş tarzını değiştirdi, tepkiler gecikmedi...

A Milli Kadın Voleybol Takımının ve Vakıfbank Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları arasında yer alan Zehra Güneş, tarzını değiştirdi.

Güzel voleybolcunun yeni saçlarına eleştiri yağdı. Zehra Güneş'in kahküllü pozuna, ''Zehra ne yaptın kendine!'', ''Zehra kendine yazık etmiş'', ''Kafana kase koyup mu kestiler, bu nasıl saç'' gibi yorumlar yapıldı.

Asansörde takım arkadaşı Buket Gülübay ile poz veren Zehra Güneş, takipçilerinden tam not aldı.

12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladığı voleybol kariyerini hala aynı kulüpte sürdüren Zehra Güneş, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplamıştı.

Güzelliği ülke sınırlarını aşan Zehra Güneş, özellikle Koreli taraftarların ilgi odağı olmuştu.

Zehra Güneş, bir dönem ünlü basketbolcu Ragıp Berke Atar ile aşk yaşamıştı.

Şimdilerde Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile birlikte olan Zehra Güneş, sosyal medyada da oldukça aktif.