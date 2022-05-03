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Virane yapıyı yeni eve çevirdiler: 10 kişilik aileye çifte bayramı yaşattılar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ahırdan dönme virane bir yapıda yaşamını yürüten 10 kişilik ailenin yardımına koşan ekip, sıfırdan restore ettikleri yeri yaşanılabilir bir ev haline dönüştürerek aileye çifte bayram sevinci yaşattı. Çocukları ile birlikte yeni bir eve kavuşmanın mutluluğunu anlatan anne Türkan Avcı, “İstediğimiz bir tek tuvalet, banyoydu çok şükür Rabbim bize fazlasını bile verdi. Çocuklarım temiz bir tuvalet, banyo, yatak, yorgan gördü. Eski hali bildiğin bir viraneydi, şimdiki hali çok güzel“ dedi.

Haberde İnsan 03.05.2022, 13:29
Virane yapıyı yeni eve çevirdiler: 10 kişilik aileye çifte bayramı yaşattılar

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ahırdan dönme virane bir yapıda yaşamını yürüten 10 kişilik ailenin yardımına koşan ekip, sıfırdan restore ettikleri yeri yaşanılabilir bir ev haline dönüştürerek aileye çifte bayram sevinci yaşattı. Çocukları ile birlikte yeni bir eve kavuşmanın mutluluğunu anlatan anne Türkan Avcı, “İstediğimiz bir tek tuvalet, banyoydu çok şükür Rabbim bize fazlasını bile verdi. Çocuklarım temiz bir tuvalet, banyo, yatak, yorgan gördü. Eski hali bildiğin bir viraneydi, şimdiki hali çok güzel“ dedi.

Adapazarı ilçesi Çerçiler Mahallesi’nde hurda ile çöplerden kağıt toplayarak geçimi sağlayan, çocuk ve torunlarıyla ahırda hayatını idame ettiren anne Türkan Avcı ve çocuklarının hayali Limit Yok ekibinin İyilik Kazanacak Derneği sayesinde gerçek oldu. Duvarları olmayan ve içerisinde hayvan bağlama ile yalak olan ahırdan kalma virane bir yapıda yaşamını sürdürmeye çalışan aile, Ramazan Bayramı’na yeni evlerine kavuşmanın heyecanı ile girdi. Ekibin sosyal medya takipçilerinin destekleriyle baştan oluşturulan evde yataktan televizyonuna kadar her şey temin edildi. Daha öncesinde tuvalet ve banyosu dahi olmayan virane yapıyı, eve dönüştüren ekibe teşekkür eden anne Türkan, şimdi sıcak bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Burası bir ahırdı, inek bağlama yerleri vardı”

Sosyal medyadan kurdukları yardımlaşma derneğini takip eden destekçilerinin sayesinde ahırı restore ederek bir eve dönüştürdüklerini belirten Limit Yok ekibinin kurucu başkanı Ömer Kaçan, “Tespit ettiğimizde gerçekten içerisi çok kötüydü, yani burası bir ahırdı, inek bağlama yerleri vardı. Biz bu evi tamamen yaşanılabilir bir hale getirebilmek için destekler ile birlikte elimizden gelen her şeyi yaptık. Burayı ev haline getirebilmek biraz uzun soluklu bir süreç oldu. Kışın başlamıştık biz bu işe. Uzun sürdü ama sonunda bitirdik, bunun sevinci içerisindeyiz. Sadece Limit Yok ekibi değil tabii ki bizim yanımızda esnaflar, iş adamları, iş kadınları da yer aldı ve onlarda bize çok destek verdi bu konuda. Aile artık sıcak bir yuva içerisinde. Buraya sığınan Türkan ablamız hiç bu kadarını beklemiyorum dedi. Sadece dış duvarları kapatacağımızı sanıyordu, biz burayı bir ev haline getirdik, onun mutluluğu da zaten gözlerinden belli oluyor. Burada 10 kişilik bir aile yaşıyordu ve duş alacak şofbenleri yoktu, muslukla, soğuk su altında yıkanıyorlardı. Tuvalet yoktu, çok kötü durumdaydı. Bizim vicdanımız el vermedi, el birliğiyle böyle güzel bir proje ürettik” dedi.

“Şuanda çocukların temiz tuvalet ve banyoları var”

Yaklaşık 4 ay süre zarfında ahırı restore ederek eve dönüştürdüklerini aktaran Limit Yok ekibinin kurucu başkanı Cüneyt Uzun, “Haneyi ilk tespit ettiğimizde virane durumdaydı, çocuklarla birlikte 10 kişi yaşıyordu burada. Hayvan ahırıydı burası, ineklerin yalakları bağlama yerleri mevcuttu. Çocuklar banyolarını, bahçeleri suladığımız su hortumu ile yapıyorlardı. 4 ay gibi bir sürede evi komple bitirdik, eşyaları ile birlikte teslim ettik ailemize. Şuanda çocukların temiz tuvalet ve banyoları var. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Limit Yok ekibimizin bütün destek ve bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Çocuklarımızla birlikte dua ediyoruz”

Yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne Türkan Avcı, “Çok mutluyum. Yardım eden herkesten Allah razı olsun. Çocuklarımızla birlikte dua ediyoruz. İstediğimiz bir tek tuvalet, banyoydu çok şükür Rabbim bize fazlasını bile verdi. Çocuklarım temiz bir tuvalet, banyo, yatak, yorgan gördü. Eski hali bildiğin bir viraneydi, şimdiki hali çok güzel. Çocuklar geceleri kalkıyor ‘anne burası bizim mi, acaba rüya mı görüyoruz’ diyerek sevinçlerini yaşıyorlar. Durulacak halde değildi; ne bir tuvalet, ne de banyosu vardı. Şimdi fazlasıyla her şey var, mutluluktan ne diyebilirim. Cüneyt ve Ömer kardeşimiz bize ne söz verdiyse hepsi yerli yerini buldu” şeklinde konuştu.

“Bu işi gördükten sonra duyarsız kalamadım”

Limit Yok ekibine destekte bulunan Şule Korkmaz isimli yardımsever ise, “Limit Yok ekibini sosyal medya hesabından takip ediyordum. Bu işi gördükten sonra duyarsız kalamadım. Çünkü beni derinden etkiledi. Ben de bu projeye dahil olup; sosyal medya hesabım üzerinden takipçilerime duyurdum ve sağ olsunlar onlarda kayıtsız kalmadılar, çok güzel desteklerde bulundular. Evde şuanda hiçbir eksik yok diyebiliriz. İlk hali gerçekten çok kötüydü, hiç yaşanılabilecek bir yer değildi. Şimdi yaşanabilecek, güzel bir hale getirildi, çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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