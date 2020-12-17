banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı
Instagram'ın çok sevilen özelliği geri dönüyor
Instagram'ın çok sevilen özelliği geri dönüyor
Süleyman Soylu’nun yetkileri artırılıyor
Süleyman Soylu’nun yetkileri artırılıyor
Bu reklam hem Türkleri hem de Almanları ağlattı
Bu reklam hem Türkleri hem de Almanları ağlattı

Vezirköprü’de kaliteli içme suyu sevinci

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nün, inşa ettiği ve dün açılışı yapılan ‘İçme Suyu Arıtma Tesisi’ Vezirköprü halkını mutlu etti.

Haberde İnsan 17.12.2020, 15:18
2
Vezirköprü’de kaliteli içme suyu sevinci

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nün, inşa ettiği ve dün açılışı yapılan ‘İçme Suyu Arıtma Tesisi’ Vezirköprü halkını mutlu etti.

İlçenin içme suyu sorununa neşter vuran tesis ile kaliteli suya kavuştuklarını ve bunun için Başkan Mustafa Demir’e teşekkür eden Atatürk Mahallesi Muhtarı Ayhan Alper, "Memba kalitesinde suya kavuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçem ve mahallem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Çevre yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü ilçesinde hizmete aldığı İçme Suyu Arıtma Tesisi sorunlarına tek tek neşter vuruyor. Dün hizmete açılan ve 12 milyon liraya inşa edilen, günlük ortalama 9 bin metreküp suyu arıtarak ilçeye hizmet vermeye başlayan tesis, Vezirköprü halkını mutlu etti.

“Musluklardan cam gibi su akıyor”

Tesis ile birlikte musluklardan akan suyun renginin ve tadının değiştiğini ifade eden Atatürk Mahallesi Muhtarı Ayhan Alper, "Arıtma Tesisi öncesinde her yağmur yağdığında musluklarımızdan çamurlu su akıyordu ve biz bu suyu asla kullanamıyorduk. Sıkıntılarımızı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve SASKİ’ ye bildirdik. Daha sonra İçme Suyu Arıtma Tesis projesi onaylandı ve kısa sürede bitirilerek ilçemize hizmete sunuldu. Şu anda gerçekten çok mutluyuz. Arıtma Tesisi ile birlikte suyumuzun rengi tadı her şeyi değişti. Şu anda musluklarımızdan memba kalitesinde su akıyor. Gönül rahatlığıyla içebiliyoruz. Musluklarımızdan deyim yerindeyse cam gibi su akıyor diyerek herkes memnuniyetini ifade ediyor. Bu hizmeti ilçemize kazandıran başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Demir’i telefonla aradı, teşekkür etti

Daha sonra Muhtar Alper, mahalle halkının ve kendisinin memnuniyetini ifade etmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’i görüntülü aradı. İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin bitmesiyle birlikte “Memba kalitesinde suya kavuştuk başkanım” diyen muhtar Alper, "Mutluluğumuzu paylaşmak için telefonla aramak istedim sizi Başkanım. Suyumuz şu anda cam gibi akıyor. Emeğiniz ve hizmetleriniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Ardından da musluktan bardağa doldurduğu suyu içerek Başkan Demir’e suyun tadının ve renginin hazır su gibi olduğunu söyledi.

“17 ilçemizde herkes memba kalitesinde su içecek”

“Yapılan hizmet ilçeye hayırlı olsun” diyerek cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İlçe halkımız artık içme suyu için sıkıntıya düşmeyecek. Arıtmadan sonra şu anda musluklardan akan su içmek için en sağlıklı su. Dışarıdan alınan sulardan daha temiz ve daha kaliteli. Sadece Vezirköprü’de değil 17 ilçemizde tüm hemşerilerimize memba kalitesinde su içirmek için gece gündüz sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

“Su çayın tadını değiştirdi”

Vezirköprü’de 40 yıldır çay ocağı işleten Şaban Aksu da Arıtma Tesisi’nin hizmete girmesiyle birlikte çayın tadının değiştiğini ve daha lezzetli hale geldiğini söyledi. Aksu, “Bu hizmeti Vezirköprümüze kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
10°
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11