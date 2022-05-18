Veysel Doğan'ın en büyük hayali 'Başrol' olmak!

İstanbul’da bir güvenlik şirketinde çalışan 21 yaşındaki Batmanlı oyuncu, yakın zamanda Alev Alev isimli dizide de rol alabileceğini kaydetti. Kendisine has mimik, jest, yüz ifadesi ve fiziğinden dolayı, genelde koruma rollerinde oynatıldığını belirten Doğan, en beğendiği sanatçının Tatar Ramazan dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal olduğunu söyledi. 2020 yılında oyunculuğa cast ajanslarla, figürasyon oyuncu olarak adım attığını hatırlatan Doğan, “Oyunculuğu gerçekten çok seviyorum. Daha önce 3 dizi filminde rol aldım. Yakında ‘Alev Alev’ isimli diziye de çağrılacağımı tahmin ediyorum. Daha önce Cast Merkezi ve Cast Akademi Ajans’a başvuru yapmıştım. İlk olarak 22 Ocak’ta Exxen TV’de yayınlanan Öğrenci Evi adlı dizde Vedat Tuncer rolünü canlandıran başrol oyuncusunun koruması oldum. Ardından da Blue TV’de 1960’lı yılların yansıtıldığı Yeşilçam isimli dizide rol aldım” dedi. Aslen Mardin’in Midyat ilçesinden olduğunu hatırlatan başarılı genç oyuncu Doğan, “Dizi, sinema vs. gibi sektörlerde canlandırmış olduğum rolleri severek yapıyorum ve aynı zamanda meslek olarak yapıyor olduğum için çok memnunum. Aslen Mardinliyim ama doğma büyüme Batman’lıyım. Aldığım rollerden ileride iyi bir başrol oyuncusu olma hayalim var ve bunu da inşallah başaracağım” diye konuştu.