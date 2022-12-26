Veteriner kliniklerinde dijital kimlik yoğunluğu

Zonguldak’ta veteriner kliniklerinde kısırlaştırma ve çip takma yoğunluğu yaşandı. Kedi ve Köpek gibi evcil hayvanların dijital kimlikle kayıt altına alınmasına dair yönetmelik doğrultusunda evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu süresi 31 Aralık günü sona erecek.

Çip takmanın 31 Aralık’ta sona ermesi ve kısırlaştırmanın ise askeri ücrete gelen zam sebebiyle herkes zamdan etkilenmemek için veteriner kliniklerine akın etti. Doluluk nedeniyle artık randevu sistemiyle çalışmaya başladı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile kediler ağrısız ve acısız şekilde operasyona alınarak çip takılarak kısırlaştırıldı. Veteriner hekim Gökmen Koç, “Çip takmanın yoğunluğu 31 Aralık’ta sona ermesi. 31 Aralık’ta sona ereceği için son hafta özellikle yoğunluk var. Artık randevu sistemiyle almaya başladık. Kısırlaştırmaya da çok yoğunluk var. Yaklaşık 25’in üzerinde kısırlaştırma randevusu var. Bununda sebebi askeri ücrete yapılan zam. Bizimde sene de bir kere yaptığımız askeri ücret güncellemesi. Hasta sahipleri de yeni zamlardan etkilenmemek için yoğunluk yaşanıyor. Onlarda haklı sonuçta bu zam gelecek. Kısırlaştırmaları randevu işe yapıyoruz. 1 saat içinde dişi erkek kedi köpek fark etmeden yapıyoruz ameliyatları. 2018 yılında yasalaşmıştı. Devletimiz bu senenin sonuna kadar olmazsa olmaz dedi. Çünkü pandemiyle sokağa bırakılan hayvanlar olsun. Çünkü Avrupa da çip takımı bayadır var. Bizde bu senenin sonuna kadar çip takma zorunluluğunu yerine getirmek zorundayız. İnşallah bu senenin sonuna kadar hem kısırlaştırmayı hem de çip takmayı yerine getireceğiz. Kısırlaştırmanın ücreti minimum erkek kedi Şuan ki fiyatı 800-1000 TL arasında değişiyor. Kg’da fark etmiyor. Yüzde kırk yüzde elli bandın da olacak. Oda kısırlaştırma 1300-1400 TL bandına yükselecek” dedi.