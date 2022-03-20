Veteriner hekimler hasta hayvanlar için karlı yolları aştı

Erzurum’un Tekman ilçesinde veteriner hekimler karlı yolları aşarak hasta hayvanları tedavi etti.

Tekman ilçesine bağlı Geçit Mahallesi İncesu mezrasında ikamet eden çiftçi Mustafa Oğuz’a ait olan yeni doğmuş buzağılardan 8 tanesi telef olunca veterinerden yardım istendi.

Mustafa Oğuz’un, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Kriz Merkezi’ne başvurması sonucu devreye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı girdi. Erzurum’dan gelen snowtrak ilçe büyükşehir belediyesi kırsal hizmetleri şantiyesinde Tekman Tarım ve Orman İlçe Müdürü Şükrü Samet Sarı ve veteriner ekipleri, kar üstü aracı ile ilçe merkezine 35 km uzaklıktaki 3200 rakımlı Palandöken eteklerinde yaklaşık 2800 rakımlı İncesu mezrasında hareket etti. Aşırı fırtına ve kar yağışı olmasına rağmen görüş mesafesi ara sıra sıfıra indiği halde, bazen yaya olarak yol tarifini yaparak bazen iniş çıkış yaparak düşe kalka zorlu bir mücadele ile yaklaşık 5 saat sonra mezraya vardılar. 2800 rakımlı İncesu mezrasında snowtrak ile varan ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede yeni doğmuş buzağılarda bulaşıcı akciğer Enfeksiyonu (Pneumoni) hastalığının birisiyle başlayıp hepsine bulaşmış olduğunu tespit etti. Ekipler yaklaşık 30 buzağıya müdahale edilerek tedavilerini yaptı.

Çiftçi Mustafa Oğuz, "Buzağılarımda hastalık olduğunu ve 8 tanesi telef olması nedeni ile il kriz merkezi ve il tarım ve orman müdürlüğünü aradım bilgi verdim malum kış şartları yollar kapalı gelirleri acaba diye düşündüm. Ama gerek büyükşehir belediyesi ekipleri olsun ve gerekse tarım ve orman müdürlüğü ekipleri olsun bu fırtınaya rağmen her türlü tehlikeyi göz önüne alarak 3200 rakımlı palandöken dağı komşusu 2800 rakımlı İncesu mezrasına geldiler. Yüce Allah başta sayın cumhurbaşkanımız olmak üzere büyükşehir belediye başkanı Mehmet Sekmen ve ekibi, ilçe tarım ve orman müdürü ve personelleri olmak üzere emeği geçen herkesten razı olsun. Yüce mevlam devletimize zeval vermesin inşallah” dedi.

Snowtrak ile palandöken eteklerinde hayvanlara müdahale eden ekip akşam saatlerinde ilçeye dönüş yaptılar.