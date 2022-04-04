Velayet altındaki çocukların teslimine yönelik yeni uygulama Muğla’da da başladı

Boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin ‘Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması’ işlemlerinin, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde yerine getirilmesine yönelik uygulama Muğla’da başladı.

TBMM’de kabul edilen ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ‘Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması’na ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Bu çerçevede çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler Muğla’da Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yerine getiriliyor.

Muğla Aile Sosyal Politikalar İl Binasında kurulan Adli Görüşme Odası’nda Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı açıklamada bulundu.

Başsavcı Yağcı, “11 ille birlikte Muğla’mızın çocuk teslim merkezini hizmete açıyoruz. Evlilikler sona erdiğinde velayet eşlerden birine veriliyor. Diğer eş çocukla görüşme hususunda mahkemenin planlamasına uymak zorunda. Bazı sorunlar meydana gelebiliyordu. 30 Kasım 2021’de yapılan yasal düzenleme ile bu iş Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’müze verildi. Müdürlüğümüz bünyesinde eğitim almış olan arkadaşlarımızla sorunsuz bir şekilde, çocuğun menfaatine uyacak şekilde yeni bir sistemle çalışmaya başlıyoruz. Hayırlı olsun hepimiz için. 7 gün 24 saat burası hizmet verecek. Arkadaşlarımız burada çocuk teslimi işlemlerini gerçekleştirecekler. İlerleyen zamanlarda yeni uygulama Muğla’nın tüm ilçelerinde ve Türkiye genelinde uygulanmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.