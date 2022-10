Vejetaryen olması kasap olmasına engel olmadı

Kasap kocasının 30 yıllık mesleğine ortak olan Elazığ’ın ilk kadın kasabı Mürüvvet Burhan, vejetaryen kasap olma özelliğiyle de bütün dikkatleri üzerine çekiyor.

Elazığ’da 3 çocuk annesi Mürüvvet Burhan (46), erkek mesleği olarak bilinen kasaplığı yapmaya başladı. Mürüvvet Burhan, yaklaşık 25 yıl bir fabrikada kasap reyonunda çalışan eşiyle birlikte 4 yıl önce açtığı kasap dükkanını çalıştırıyor. Kasap kadını karşılarında gören müşteriler ise başlangıçta şaşırırken, işinin ehli olduğunu anlayınca kendisini takdir ediyor. Kasap dükkanını işleterek aile bütçesine katkı sağlayan kadın girişimci Burhan kırmızı et, tavuk ve balık gibi ürünleri tüketme gibi özelliğiyle de dikkat çekiyor. Eşinin desteğiyle kasap dükkanı açtıklarını belirten Mürüvvet Burhan, ’’Eşimle birlikte daha önce bir fabrikada et ve sucuk reyonunda çalışıyorduk. Daha sonra karar verdik ve 2018 yılında kendi işletmemizi kurduk. Elazığ’da Tevfikiye Camii civarında çalışıyoruz. İşlerim güzel, memnunum. Müşterilerimizle beraber çok güzel vakit geçiriyoruz. Yemek ve et satışlarımız iyi. Eşimle birlikte burayı idare ediyoruz” dedi.

“Vejetaryenim”

Karşılarında kadın kasap gördüklerinde müşterilerin işletmelerine görül rahatlığıyla geldiklerini ifade ettiklerini dile getiren Burhan, ’’Müşterilerimiz işletmede kadının çalıştığını görünce daha bir rahat geliyorlar. Özellikle kadın müşterilerimiz dükkana daha rahat bir şekilde gelebiliyorlar. Bir de el lezzeti ve titizlik konularında daha bir güven ve samimiyetle işletmemize geliyorlar. Ayrıca ben kasabım ama et hiç tüketmiyorum. Ne et ne balık ne de tavuk tüketiyorum’’ diye konuştu.

Aile ekonomisine katkıda bulunan Burhan hemcinslerine de bir öneride bulunarak, ’’Evime katkıda bulunuyorum. İhtiyacı olan arkadaşlarıma da yardımcı oluyorum. Biz Elazığ’da bir aile kasabıyız. Ben kadın girişimci belgemi aldım. Kendi işimi burada eşimin desteğiyle birlikte kurdum. Kadınlara tavsiyem evde boş oturmasınlar. Bir kadının yapamayacağı bir iş yoktur, çalışsınlar ve aile ekonomisine katkıda bulunsunlar” şeklinde konuştu.