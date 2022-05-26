Vefalı çiftçiyi ağlatan madalya

Mersin’de bir köyde çiftçilikle uğraşan 64 yaşındaki Durali Çevik, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunarak önemli miktarda bağışta bulunduğu için altın madalya ve beraat belgesi ile onurlandırıldı. Madalyasını alan Çevik, konuşurken duygulanarak ağlarken, desteğine de devam edeceğini kaydetti.

Erdemli ilçesine bağlı Hacıhalilarpaç Mahallesinde limon üreticiliği yapan 3 çocuk babası 64 yaşındaki Durali Çevik, TSK’nın savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na açıklanmasını istemediği önemli bir miktarda bağışta bulundu. Bağış sonrası Vakfın Fahri Başkanı Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile birlikte Mersin Bölge Temsilcisi Faik Ahmet Karadeniz ile Erdemli Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Refik Oğuz, hayırsever Çevik’e altın madalya ve beraat belgesini verdi.

Önemli miktarda bağışta bulunan Durali Çevik’i tebrik eden Kaymakam Avni Kula, ”Allah vatanımızı korusun, Allah vatanımızı koruyanları korusun” dedi. Hacıhalilarpaç köyünde ikamet ettiğini belirten Durali Çevik’te duygulanıp ağlayarak konuştu.

Varlıklı olmayan bir ailenin çocuğu olduğunu aktaran Çevik konuşmasında, ”Uzun yıllar ticarette çalıştım. Hamdolsun Allah bize böyle bir fırsat verdi. Önce vatan önce asker diyerek silahlı kuvvetlerimize böyle bir destekte bulunmayı kendime borç ettim. Allah kabul etsin, İnşallah ömrüm yettiği müddetçe daha çok yapmaya çalışacağım” dedi.

Herkesin desteklemesini de isteyen Çevik, askersiz vatan olamayacağını Irak’ın halini duyup, Suriye’nin durumunu gördüklerini anımsatarak “ Allah bizi o durumlara düşürmesin” ifadelerini kullandı.

Kendisinin 1988 yılında vergi mükellefi olduğunu 2014’e kadar çalıştığına değinen ve halen de çiftçilikle uğraşan Çevik,” 2014’de kolon kanseri geçirdim. Hamd olsun o çalıştığım dönem de Rusya ve Romanya gibi ülkelere o dönem limon verdik. Bende Allah verdiği zaman gayrimenkul ettim. Gayrimenkullerimden bunu toparladım silahlı kuvvetlerimize verdim. Bundan sonra da devam edeceğim” diye konuştu.