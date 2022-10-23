Batman’da vefakar abla, göle dönen yolda kardeşini sırtında taşıdı. Yürek ısıtan görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman kent merkezinde yağan yağmur sonrası evlerinin önünde oluşan çamurlu su göletinden geçip eve giden abla, kardeşinin ayakları çamurlu suya batmasın diye onu sırtına alıp eve kadar taşıdı. Yürek ısıtan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.