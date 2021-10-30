Vatansız Türk kızının dramı

Türkiye’de yaşayan Bircan Hazır, 1980’li yıllarda ailesiyle birlikte İran’a ticaret yapmaya gitti. Hazır ailesi, Türkiye’ye dönüş yaptı. Bircan Hazır, İran’da kalarak burada evlendi. Askerlik çağından önce İran’a gittiği için Türkiye’de askerlik yapmadı. Askerlik yapmadığı gerekçesiyle 2002 yılında Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Evlendiği İranlı eşinden iki kız çocuğu dünyaya geldi. İlk çocuğu Aysu, İran vatandaşı olan annesinin babasının üzerine kaydettirildi. Küçük kıza ise, babası Türk vatandaşlığından iskat edildiği (düşürüldüğü) için kimlik verilmedi.

İran’da kimliksiz olarak yaşayan 26 yaşındaki Aysu, nüfus cüzdanı olmadığı için hiçbir işlem yapamıyor. Pasaport alamadığı için İran’dan dışarı da çıkamıyor. Babası geçtiğimiz aylarda vefat eden Aysu, Türkiye’de yaşayan kuzenlerinin yardımıyla T.C. vatandaşı olmak için müracaat etti. Ancak bir netice alamadı.

Babasının Kayserili öz be öz Türk olduğunu ifade eden Aysu, devlet büyüklerinden kendisine Türk vatandaşlığı verilmesi hususunda yardım bekliyor. Kimliksiz ve vatansız kalan genç Aysu, telefonla İran’dan bağlantı kurduğu Bursa’daki kuzeni Zeynettin Karataş’dan yardım istedi. Türkiye’de gitmediği kurum kalmayan kuzen de bir netice alamadı.

Vatansız ve kimliksiz kuzenine yardım için çırpınıyor

Zeynettin Karataş, kuzeni Aysu’ya yardımcı olmak için çalmadık kapı bırakmadı. Karataş, "Dayım Bircan Hazır, 1980’li yıllarda dedemlerle birlikte iş için İran’a yerleşmişti. Dedemler bir müddet sonra Türkiye’ye geri döndü. Dayım İran’da kalarak evlendi. Dayım askerlik yaşı gelmeden İran’a gitti. Askerlik yapmadığı için Türkiye vatandaşlıktan çıkardı. İki çocuğu oldu. Çocuklardan büyüğü, İranlı annesinin dedesinin üzerine yazdırılarak İran vatandaşı olabildi. Ancak küçük kızları Aysu, dayım T.C. vatandaşlığından çıkarıldığı için İran uyruklu olamadı. Halen kimliksiz yaşıyor. Çok sıkıntı çekiyor. İki ülke de vatandaşlık vermiyor. Biz T.C. vatandaşı olması için her yere müracaat ettik. Ancak bir netice alamadık. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Kimliği olmadığı için dava da açamıyor

İran’da kimliksiz olarak yaşayan Aysu, canlı yayından sıkıntılarını anlattı. Aysu, Türkiye’de hukuk mücadelesi başlatmak istediğini, ancak kimliği olmadığı için mahkemeye bile başvuramadığını, avukatların da elinin kolunun bağlı olduğunu söyledi.

Aysu, "Benim babam Türk, annem İranlı. Ben de Türk vatandaşı olmak istiyorum. Burada kimliğim yok. Hiç bir resmî işlem yapamıyorum. Okula gidemiyorum. Hastaneye bile gidemiyorum. Vatansız kaldım. Türk yetkililerinden yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.