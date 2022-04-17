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Vatani görevi sırasında hayatını kaybetti, 69 yıl sonra şehitlik unvanı aldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde vatani görevi sırasında silah kazası sebebiyle 1953 yılında hayatını kaybeden Şakir Ekizceli, kızının girişimleri ile 69 yıl sonra şehitlik unvanını aldı. Şakir Ekizceli’nin kızı Gülbahar Dede’nin tek isteği ise ölmeden önce babasının mezarını bulabilmek.

Haberde İnsan 17.04.2022, 13:35
Vatani görevi sırasında hayatını kaybetti, 69 yıl sonra şehitlik unvanı aldı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde vatani görevi sırasında silah kazası sebebiyle 1953 yılında hayatını kaybeden Şakir Ekizceli, kızının girişimleri ile 69 yıl sonra şehitlik unvanını aldı. Şakir Ekizceli’nin kızı Gülbahar Dede’nin tek isteği ise ölmeden önce babasının mezarını bulabilmek.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 1953 yılında vatani görevi sırasında hayatını kaybeden Er Şakir Ekizceli, 73 yaşındaki kızı Gülbahar Dede’nin girişimleri ile 69 yıl sonra şehitlik unvanını aldı. Şehit düştüğü dönemde Merzifon’da defnedildiği öğrenilen Ekizceli’nin kızı Gülbahar Dede, babasının şehitlik unvanını alabilmesi ve ölmeden mezarını görebilmek için kayıp ve unutulmuş şehitlerin bulunması için çalışmalar yürüten Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Çankırı Şubesi’nden yardım istedi. Derneğin girişimleri ile Şakir Ekizceli’ye şehitlik unvanı verilirken, Ekizceli’nin kızı Gülbahar Dede ölmeden önce babasının mezarını bulabilmek için mücadelesini sürdürüyor.

“Bazı şehitlerimizi gün yüzüne çıkardık”

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Çankırı Şubesi Başkan Yardımcısı Okan Sütçüoğlu, daha önce de kayıp şehitleri bulduklarını ifade ederek, “Türkiye genelinde kayıp ve unutulmuş şehitlerimizi bulabilmek için yürüttüğünüz faaliyetlerimiz çerçevesinde bazı şehitlerimizi gün yüzüne çıkardık. Bu şehitlerimizden birisi de Bayramören ilçemiz İncekaya köyü nüfusuna kayıtlı şehidimiz Bahattin Kara’ydı. Kendisinin 50 yıl sonra Muğla Eskimenteş mezarlığında kabrini bulduk, ailesi ile görüştüreceğiz” dedi.

“Bizim için şehitliğinden önemli olan şehidimizin nerede yattığını bulabilmek”

Faaliyetlerini gören Şakir Ekizceli’nin yakınlarının kendilerine ulaştığını söyleyen Sütçüoğlu, “Biz bu faaliyetlerimizi yaparken İstanbul ilinden bir şehit yakınımız ulaştı, kendisi Çankırı ili Kızılırmak ilçesi Tepealagöz köyü nüfusuna kayıtlı bir şehidimiz. Şehidimiz Şakir Ekizceli, 1953 yılında Merzifon’da vatani görevini yaparken doldur boşalt istasyonunda geçirmiş olduğu bir silah kazası sebebiyle şehit olmuş ve oraya defnedilmiştir. O zaman Gülbahar isminde bir tane çocuğu varmış. Gülbahar ve torunu Yasemin Hanım bizlere ulaştılar ve bu konu hakkında yardım istediler. Şakir amcamız vefat ettiği sene şehit olarak defnedilmemişti. Bizler ilk önce şahadet belgesini ve şehitliğini alabilmek için aile ile birlikte prosedürleri takip ettik. Birçok kurum ve kuruluşlara yönlendirme yaparak şehidimizin şehitliğini almış bulunmaktayız. Ama bizim için şehitliğinden önemli olan şehidimizin nerede yattığını bulabilmekti. Merzifon’da şube başkanımız Ziya Kutlu’ya durumu bildirdik. O da Merzifon Belediye Başkanlığını ve Amasya Valiliğini de harekete geçirdi ve şehidimizin bulunabilmesi adına ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şu anda eskiden bir defin olduğu için bir mezar ismi veya herhangi bir yazım yapılmamış, aldığımız bilgilere göre de dönemin belediye kayıtlarında bir yangın sırasında yandığı söyleniyor. Bu yüzden bulunması biraz zor. Maalesef şu an şehidimizin nerede yattığını bilemiyoruz. Kızı Gülbahar Hanım ölmeden önce babasının mezarını görmek adına bir isteği var. Bizi şehit aileleri ve gazi temsilcileri olarak derinden etkiliyor, kendi ailemizin bir parçası gibi görüyoruz. İnşallah çalışmalarımız Başkanımız Şenol Bayram öncülüğünde devam edecektir. Biz Çankırı şubesi olarak da Amasya ve Merzifon’a da gideceğiz. Ailenin son bir talebi daha olacak, eğer kabir bulunursa Şakir amcamızı inşallah Kızılırmak ilçesine defnetme niyetleri var. Şakir amcamızın akrabası 15 Temmuz şehididir aynı zamanda, bunun mücadelesini vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

“İnşallah en kısa zamanda şehidimizi bulup Çankırı’ya yakışır bir şekilde defnedeceğiz”

Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Çankırı Şubesi Başkanı Şenol Bayram ise Şakir Ekizceli’nin mezarını bulabilmek için girişimlerini yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, “Bizler Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Çankırı Şubesi olarak bütün şehit ve gazilerimizin yanındayız, ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. Bütün şehit ve gazi yakınlarımızın yanındayız ve bütün sıkıntı ve sorunlarını yakından takip ediyoruz. En son yaptığımız araştırmalarımızın Şakir amcamızın şehit mezarı yok, sağ olsun yardımcımız Okan Sütçüoğlu bütün girişimleri yaptı. İnşallah en kısa zamanda şehidimizi bulup Çankırı’ya yakışır bir şekilde defnedeceğiz ve ailesini sevindireceğiz” diye konuştu.

“Ölmeden babamın mezarını bulmak istiyorum”

Babasının mezarını görmek istediğini söyleyen Gülbahar Dede ise, “1953 senesinde babam vatani görevine gidiyor. Orada vuruluyor, şehit oluyor. Biz o zamanın şartlarında oraya ulaşamamışız. Annem de cahil. İlgilenilmemiş, babamın künyesi de geç teslim edilmiş. Sonra babamın durumuna bakılmadı. Amcamlar, babaannem büyüttü. 12 yaşındayken de annem vefat etti. Sonra ben evlendikten sonra bu durum içimde ukde kaldı. Babamı görmek istedim. Merzifon’a gittim, bulamadık. Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Çankırı Şubesi’ne başvurduk. İki yıldır arama yapıyoruz. Çalışmalarımızla babam şehitlik mertebesine ulaştırıldı ama mezarına ulaşamadık. Ölmeden babamın mezarını bulmak istiyorum” diye konuştu.

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