Vatandaşların deprem bölgesine gönderdiği yardım malzemeleri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne emanet

Vatandaşların deprem bölgesine gönderdiği yardım malzemeleri Türk Silahlı Kuvvetleri koordinasyonunda köy köy dolaştırılarak depremzedelere ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş Merkezli depremlerin ardından vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir tarafından gönderilen yardım malzemeleri Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından köy köy dolaştırılarak depremzede vatandaşlara ulaştırılıyor.

TSK koordinesinde ulaştırılan yardım görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), paylaşımında “Milletimizin deprem bölgesine gönderdiği yardım malzemelerini helikopterlerimizle köy köy dolaşarak vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.