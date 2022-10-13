Vatandaşlara arama-kurtarma ve ilk yardım eğitimi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekibi, AFAD, UMKE ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda 13 Ekim Dünya Afet Riskleri Azaltma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte her kurum kendi alanlarıyla ilgili çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirirken, temel teknikler de uygulamalı olarak gösterildi.

Afetlerde oluşabilecek riskleri azaltmak adına bir etkinlik düzenlediklerinin altını çizen İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Koordinatörü Fatih Üstüner, “Bugün 13 Ekim Dünya Afet Riskleri Azaltma Günü kapsamında bir etkinlik yapıyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekibi, AFAD, UMKE ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile beraber bu kapsamda topluma afet bilincini aşılamak, afet öncesi ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışların anlatılması amacıyla bir etkinlik planladık. Afet eğitimi ve aynı zamanda afet sırasında da profesyonel ekiplerin kullanmış oldukları aletlerin de tanıtılması için bir stant oluşturduk. Yaralıların dar alanlardan kurtarılması için hava yastıklarının kullanılması, kazazedelerin taşınması ile ilgili çalışmalar yapmaktayız. Çünkü yaralıların taşınırken yapılan yanlış bir hareketle daha fazla hasar görmesini istemeyiz. Bilgilendirmelerimiz çeşitli aktiviteler ile de devam edecek” dedi.

Etkinlikte Samsun İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Koordinatörü Ahmet Duran da ilk yardım ve kalp masajı tekniklerini uygulamalı olarak vatandaşlara gösterdi.

Vatandaşlar meydandaki etkinlikte suni teneffüs, kalp masajı, yaralıyı sedyeye kaldırma, sıkışan bir kişiyi kurtarma, ağır malzemelerin kaldırılması gibi konularda uygulamalı olarak bilgi sahibi oldu.