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Vatandaşlar Karayolları heyetini davul zurnayla karşıladılar

Adana’nın Feke ilçesinde, İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan 23 kilometrelik karayolunun genişletilmesi ve onarılması çalışmasını incelemek üzere bölgeye gelen Karayolları heyeti davul zurnayla karşılandı.

Haberde İnsan 29.09.2021, 12:40
Vatandaşlar Karayolları heyetini davul zurnayla karşıladılar

Adana’nın Feke ilçesinde, İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan 23 kilometrelik karayolunun genişletilmesi ve onarılması çalışmasını incelemek üzere bölgeye gelen Karayolları heyeti davul zurnayla karşılandı.

1962 yılında köylülerin kazma kürekle açtığı ve Toros Dağı eteklerinde 24 köy yolunun bağlantısının da sağlandığı Feke’deki karayolunun yapım çalışmalarını incelemek üzere bölgeye gelen Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan ve beraberindekileri vatandaşlar davul zurna eşliğinde coşkuyla karşıladı. AK Parti Feke İlçe Başkanı İbrahim Gün, Adana Büyükşehir Belediyesinden asfalt hizmeti göremediklerini, köylülerin yanında devletin tüm imkanlarını ve hizmet gücünü hissettiklerini söyledi. Gün, “1962 yılında atalarımızın, dedelerimizin açtığı yolu karayolu yol ağına alındıktan sonra aradan geçen yıllar sonra büyük zorluklar çekildi ve devletimiz bu yıl tüm imkanlarını ilçemiz için seferber etti. Yoldan faydalanan bölge halkımız yolun başlangıcına kurban keserek başladık. 23 kilometre planlanan yolumuzun 12 kilometresinin genişletilmesi yapıldı. Bunun için bölge halkımız, muhtarlarımız karayollarına teşekkür etmek istedik" dedi.

Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, devletin yatırımlarını bölgeye getirmekten mutlu olduklarını ifade ederek, bunun görevleri olduğunu ve karşılamadan mahcup olduğunu söyledi.

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