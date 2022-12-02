Vatandaşın tercihi TMO’nun sıvı yağı oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 5 litrelik ayçiçeği yağı piyasa fiyatlarından uygun satılınca vatandaşların tercihi oldu. Bazı vatandaşlar ucuz olduğu için yağları tercih ettiğini belirtirken, bazıları da zincir marketlere para kazandırmamak için aldıklarını söyledi.

İlkadım ilçesinde yer alan Tarım ve Kredi Kooperatifine (TMO) yeni ayçiçeği yağları geldi. 5 litresi 135,5 TL’den satılan yağlar daha dükkandaki raflara konulmadan satılmaya başlandı. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara sadece 1’er adet yağ alma hakkı verildi. Vatandaşlardan bazıları TMO yağlarının piyasadaki diğer markaların yağlarına göre daha ucuz satıldığı için tercih ettiklerini ifade ederken, bazı vatandaşlar ise zincir marketlere sinirlendikleri ve onlara para kazandırmamak için TMO yağlarına ilgi gösterdiklerini söyledi.