Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği müze evde anıldı

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 86’ncı yıldönümünde çocukluğunun geçtiği Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki müzeye dönüştürülen evinde anıldı.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 86’ncı yıldönümünde müzeye dönüştürülen evinde, Bayramiç Kaymakamlığı tarafından anma töreni düzenlendi. Tören, Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti’yle devam etti. Mehmet Akif Ersoy anısına şiirler okundu. Açılış konuşmalarının ardından Bayramiç Belediyesi tarafından düzenlenen Mehmet Akif Ersoy Ulusal Şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Yarışmada ‘Eylül Yeşile Dönsün’ şiiri ile Melahat Temur 1’nci, ‘Unutulmuş Nokta’ şiiri ile Ergün Yanığ 2’nci, ‘Akbaş Destanı’ isimli şiiriyle Gökhan Sarıbıyık 3’üncü oldu. Şiir yarışmasının 1’ncisi Melahat Temur’a ödülünü Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, 2’nci olan ve sağlık nedeniyle anma törenine katılamayan Ergün Yanığ adına ödülü Mehmet Akif Ersoy müze evi sorumlusu Uğur Güven’e, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun tarafından takdim edildi. Yarışmada 3’üncü olan Gökhan Sarıbıyık’a ise ödülünü Bayramiç Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik takdim etti. Yarışmada 1’inciye 3 bin TL, 2’nciye 2 bin lira ve 3’üncüye ise bin lira ödül verildi. Yarışmada ilk 26’ya giren şiirler, yarışmada birinci olan ‘Eylül Yeşile Dönsün’ ismi şiirin adıyla kitap haline getirildi. Şiirlerin yer aldığı ‘Eylül Yeşile Dönsün’ kitabı Mehmet Akif Ersoy müze evini gezen ziyaretçilere takdim edildi.

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, "Mehmet Akif Ersoy bilindiği gibi çocukluk yıllarını Bayramiç’te geçirmiştir. Yaşadığı ev müze haline getirilmiştir. Biz de Vatan Şairi anısına ulusal çapta bir şiir yarışması düzenleyerek, ilk 26 şiiri kitaplaştırdık" dedi.