Varto’da Miraç Kandili kutlandı

Muş’un Varto Müftülüğü tarafından düzenlenen Miraç Kandili programı yoğun ilgi gördü.

Varto ilçesinde H. Kaya Özer Camii’nde düzenlenen programa Varto Müftü Vekili Tacettin Erciyes, imam hatipler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Bayram Öztürk’ün sohbetiyle başlayan programda konuşan Varto Müftü Vekili Tacettin Erciyes, günün anlam ve önemine değinerek, "Üç aylar mevsiminin manevi hayatımıza getirdiği bereketle birlikte dini hayatımızda önemli bir yeri olan İsra ve Miraç gecesine ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. İsra ve Miraç, Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’in (SAV) kutlu yolculuğunun ve Rabbi ile buluşmasının adıdır. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Bu gece Peygamberimizi hatırlayıp O’nu anacağız. İnşallah Varto’muz için hayırlara vesile olur. Başta depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara Allah’tan acil şifalar diliyorum. Allah böyle bir afeti bir daha bize göstermesin. Bugün bu anlamda hem çocuklarımızla hem gençlerimizle hem Varto’muzun güzel insanları ile beraber olma imkânı veren Rabbimize hamd olsun. İnşallah güzel bir program olacak. Gecemize katılan bütün Müslüman kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinin gecesini tebrik ediyorum. Bizim için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Program, imamların Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahilerin okunması ve yapılan duaların ardında kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Abdullah Coşkun adlı vatandaş, "Allah bir daha bize böyle acı bir deprem yaşatmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar dilerim. Miraç Kandilimiz de kutlu olsun" dedi.