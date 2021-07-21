Varto’da ihtiyaç sahibi 160 aileye kurban eti

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Bakanlığının ortak organizasyonunda Varto’da 160 aileye kurban eti dağıtıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen 63 adet hisse kurbanlık eti, Varto İlçe Müftülüğü organizasyonunda ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Kurbanlık etlerin ilçedeki 160 aileye dağıtıldığını dile getiren Varto İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, "2021 yılı Türkiye Diyanet Vakfı olarak ‘Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, vekâletle kurban etlerin dağıtımını şu anda yapıyoruz. Varto ilçemize Türkiye Diyanet Vakfımızca gönderilen 63 hisse kurbanı muhtaç olan insanlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı hem yurt içinde hem yurt dışında görevlerini sürdürmektedir” dedi.

2020 yılında Türkiye genelinde 420 il ve ilçede dağıtım yapıldı. Türkiye Diyanet Vakfına güvenerek vekâletini veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların her zaman yanındayız. Mağdur insanlarımızın ellerinden tutmaya her zaman hazırız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Herkesin Kurban Bayramını da kutluyorum" dedi.