Varto’da Berat Kandili programı yoğun ilgi gördü

Muş’un Varto Müftülüğü tarafından düzenlenen Berat Kandili programı yoğun ilgi gördü.

Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi Muş’un Varto ilçesinde de ibadetlerle, okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya ediliyor. Varto İlçe Müftülüğü tarafından on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle H. Kaya Özer Camii’de bir program düzenlendi. Akşam namazının ardından camiye gelen çok sayıda vatandaş, namaz kılarak dualar etti. Günün anlam ve önemine değinen Varto Müftüsü Bayram Öztürk, “Başta depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara Allah’tan acil şifalar diliyorum. Allah böyle bir afeti bir daha bize göstermesin. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Üç aylar mevsiminin manevi hayatımıza getirdiği bereketle birlikte dini hayatımızda önemli bir yeri olan Berat Kandilini kutlamış olduk. Berat gecesi demek, günahlardan berat etmek demek. Yüce Rabbimizin affına, mağfiretine, dirayetine mahzar olmak demek. Rabbim inşallah bu vesile ile bütün Müslümanların günahlarını bağışlar. Rabbim bizleri haktan, hakikatten, doğruluktan, adaletten, dürüstlükten ayırmasın İnşallah. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Bu gece Peygamberimizi hatırlayıp O’nu anacağız. İnşallah Varto’muz için hayırlara vesile olur ”dedi

Program, imamların Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okuması ve yapılan duaların ardında kılınan yatsı namazıyla sona erdi. Hayırsever getirdikleri hayırları dağıttılar.