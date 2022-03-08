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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ’nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Vanlı kadınlardan ‘şiddetin olmadığı bir dünya’ temennisi
Van’da aralarında doktor, muhtar, aşçı, esnaf, girişimci ve arıcının bulunduğu kadınlar, mesajlarında kadına şiddetin son bulmasını temenni etti..
Haberde İnsan 08.03.2022, 09:10
Van’da aralarında doktor, muhtar, aşçı, esnaf, girişimci ve arıcının bulunduğu kadınlar, mesajlarında kadına şiddetin son bulmasını temenni etti..
Van’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanırken, özellikle kadına şiddetin son bulması temennisinde bulunuldu. Aralarında doktor, muhtar, esnaf, aşçı, girişimci ve arıcının olduğu kadınlar, verdikleri mesajlarda kadına şiddetin son bulduğu ve kadınların başarı hikayelerinin anlatıldığı bir dünya temennisinde bulundu.