Vanlı berberlerden Malatyalı depremzedelere ücretsiz tıraş

Vanlı berberler, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Malatya’ya gelerek, depremzedeleri ücretsiz tıraş etti.

Depremin ardından Malatya’da devletin şefkat eliyle yaralar sarılırken, aynı zamanda gönüllü vatandaşlar da bölgede ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde yaşanan depremlerde büyük acılar yaşayan Vanlı berberler, merkez üstü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin vurduğu illerden olan Malatya’ya gelerek depremzede vatandaşları tıraş etti. 20 gönüllü berber, bölgedeki çadır kentlerde ve geçici barınma merkezlerinde kalan depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor.

2011 Van depreminde kendilerinin de acı çektiğini ifade eden berber Özgür Gülsevinç, “Van’dan gelen esnaflar olarak deprem bölgesi Adıyaman, Malatya, Maraş gibi illerimize maddi ve manevi desteklerde bulunduk. Deprem bölgesinde gönüllü çalışmak üzere 20 arkadaşla kendi imkanlarımızla valiliğimizin destekleriyle geldik. 4 gündür buradayız. Her gün bir çadır kentte çalışıyoruz. Çadır kentteki vatandaşlarımızı tıraş ettik. Geldiğimizden beri 20 kişi 2 binin üzerinde tıraş yaptık. 2011’de biz de aynı depremi yaşadık. Nasıl bir duygu olduğunu çok iyi bildiğimiz için Van’daki çoğu insan maddi ve manevi seferber oldu” dedi.

Van depremini yaşayan biri olarak depremzedelerle empati kurduklarını belirten berber Veysi Bozkurt, “Van’dan geliyoruz. Vicdanımız el vermedi bekleyip izlemeye. Bizler de dedik ki bir şeyler yapalım, bir yararımız olsun. O yüzden geldik. 3 gündür buradayız. Biz de Van depremini yaşadık. Empati kurabiliyoruz. İnsanların ne durumda olduklarını anlayabiliyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok depremzedeye ulaşabilsek bizim için o kadar iyi. Vicdanımız rahat etsin diye elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Tıraş olan depremzede Faik Karademir ile Deniz Gür, depremden dolayı uzun süre tıraş olamadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.