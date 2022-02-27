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Vanlı annelerin evlat nöbeti 1. yılını doldurdu

Van’da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin geçtiğimiz yıl şubat ayının son haftasında başlattığı evlat nöbeti bir yılını tamamladı.

Haberde İnsan 27.02.2022, 17:22
Vanlı annelerin evlat nöbeti 1. yılını doldurdu

Van’da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin geçtiğimiz yıl şubat ayının son haftasında başlattığı evlat nöbeti bir yılını tamamladı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da başlattığı eylemin ardından Van’daki aileler de HDP il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. İlk olarak Diyarbakır’da eylemlere katılan Vanlı anne Nazlı Sancar, yaşadığı şehirde de eylem başlattı. Vanlı annenin evlat eylemine çok sayıda aile de destek verdi. Bir yılını tamamlayan evlat nöbetinde Van, Hakkari ve Muş’taki aileler bir araya geldi. Muradiye Şelalesi’nde bir araya gelen aileler, verdikleri evlat mücadelesini bir yıl değil bir ömür sürdüreceklerini dile getirdiler.

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, Muş ve Hakkari annelerine teşekkür ederek, “Bugün Muş ve Hakkari anneleri bize desteğe geldiler. Bin yıl da geçse biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Yılmadan, yorulmadan biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu bir evlat mücadelesidir. Biz hakkımız olan evlatlarımızı HDP’den, PKK’dan istiyoruz. Sonuna kadar biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Evlatlarımızı HDP’den, PKK’dan alacağız. İlk gün de söyledim, biz kararlıyız. Hakkımız olan evlatlarımızı almadan geri adım atmayacağız. Bu mücadele tek Şeyma için değil, dağdaki bütün çocuklar için bu mücadeleyi veriyoruz. Tek bir çocuk dağda kalana kadar bu mücadele devam edecek. HDP sanmasın ki bu aileler kararsızdır. Hepimiz de kararlıyız. Biz kefenimizi koltuğumuzun altına koyarak bu mücadeleye gelmişiz. Bir yıldır Van’da bu mücadeleyi veriyorum. Her gün beni tehdit ediyorlar ama ben boynumu eğmiyorum. Onlardan korkmuyorum. Haklı mücadelemden asla vazgeçemem. Benim ciğerimi söküp götürmüşler. Bütün fakir fukaranın çocuklarını götürmüşler. Bizim çocuklarımızı getirsinler. Biz HDP’yi ve PKK’yı istemiyoruz. Bu çocukların hayallerini çaldılar. Öğretmen, hemşire, savcı, doktor olacaklardı. Niye bu çocukların ellerinden kalem alıp silah verdiler? Niye gidip Amerika’ya, İsrail’e uşaklık yapsınlar. Biz istemiyoruz. Bizim çocuklarımızı geri versinler. 3 yıldır bu mücadeleyi veriyoruz. HDP milletvekillerinin çocukları nerede, bizim çocuklarımız nerede? Bizim çocuklarımızı dağda, mağarada kurşunların önüne atıyorlar, kendi çocuklarını özel kolejlerde okutuyorlar. Rabbim kabul etmesin. Bizim çocuklarımızı versinler. Biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. HDP ve PKK ile 11 yıldır savaşan bir anneyim” dedi.

“HDP ve PKK annelerin gözyaşlarında boğulacaktır”

Nazlı Sancar’ın gelini Hividar Sancar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmiş doğum gününü kutlayarak, mücadelelerinde kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Sancar, “2 yıl Diyarbakır’da sürdürdüğümüz mücadelenin sonunda aldığımız bir kararla bunu Türkiye’nin dört bir yanına yaymaya karar verdik. Van’da başlattığımız nöbeti 365 gündür yağmur çamur demeden dik duruşumuzla devam ettirdik. Bugün itibarıyla Van anneleri olarak birinci yılımıza girdik. Bu süreç boyunca çok zorlu zamanlardan geçtik. Kimi zaman tehditlere maruz kaldık, kimi zaman ise iftiralara. Sadece Van anneleri değil, Diyarbakır, Muş ve Hakkari anneleri ‘HDP önünde parayla oturtulmuş’ dediler. Verdiğimiz mücadeleden dolayı bizi kınadılar. Şunu söylemek isterim ki kimseden bizleri anlamasını istemiyoruz. Anne olan, baba olan herkes zaten bizi anlar. Yüreği yanmış anne ve babalar olarak tek isteğimiz ve arzumuz evlatlarımıza kavuşmamızdır. HDP ve PKK annelerin gözyaşlarında boğulacaktır. 1. yılımızda ayrıca şöyle bir şey vurgulamak isterim, 12 Şubat tarihinde 6 siyasi partinin genel başkanı yuvarlak masa etrafında oturup devleti çekiştirebiliyorlar da neden bir gün o masanın etrafında şu yüreği yanan anneleri evlatlarına kavuştururuz diye oturmuyorlar. Sizleri bir kere daha vicdanınızla baş başa bırakıyoruz. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’e bu ince fikrinden dolayı teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmayan basın mensuplarına ve kolluk kuvvetlerine ayrıca teşekkür ediyorum. Verdiğimiz her mücadeleyi zaferle noktalama umuduyla tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Bunlar Kürtlerin düşmanıdır”

Muş’tan Vanlı annelere destek için gelen Şemsettin Özcan da, “Muş’tan Vanlı annelere destek için geldik. Bir çocuk dağda kalana kadar hepimiz kar kış demeden eylemimize devam edeceğiz. Onların çocuklarının durumlarını da görüyorsunuz, bizim çocukların durumlarını da görüyorsunuz. Onların çocukları nerede, bizimkiler nerede. Bizim çocukları götürmüşler dağın başında, Amerika’ya mı, İsrail’e mi vermişler bir bilgimiz yok. Onların çocuklarının fotoğraflarını da görüyorsunuz. Yetmezmiş gibi ‘Biz Kürtleri savunuyoruz’ diyorlar. Bunlar Kürtlerin düşmanıdır. Kürt’le ilgileri yoktur” diye konuştu.

“HDP ve PKK diye bir şey kalmayacak, bitireceğiz”

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelen Leyla Çiftçi ise 2 seneden beri Şemdinli’de eylem yaptıklarını hatırlatarak, “Bir kaynımı şehit ettiler, bir kaynımı da dağa kaçırdılar. Biz Van annelerine desteğe geldik. Allah’ın izniyle devletimizin gücü ile HDP ve PKK diye bir şey kalmayacak, bitireceğiz. Türkiye’nin bir terör sorunu vardır. Kürtlerle ilgili ayrım yapan da terör örgütüdür. Kürtlere yaşam hakkı tanımayan da PKK’dır. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Hakkari’de genç bırakmadılar. Ya dağda ya toprağın altındadır. Başlarım onların Kürdistan davasına. Anneler kazanacak, HDP kaybedecek” şeklinde konuştu.

Bir araya gelen anneler, babası vefat eden Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’e de gazeteciler aracılığıyla başsağlığı dileyerek dua ettiler.

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