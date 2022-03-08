Van’ın ilk kadın muhtarı, tüm olumsuzluklara rağmen hizmetlerine aralıksız devam ediyor

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Van’ın ilk kadın muhtarı seçilen Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Leyla Tanrıtanır; 2011 depremi, çözüm süreci, darbe girişimi ve pandemiye rağmen hizmetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi.

Van’da 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Mahalle Muhtarı adayı olan Leyla Tanrıtanır, 4 erkek aday rakibi olmasına rağmen halkın verdiği destekle muhtar seçilerek Van’ın tarihteki ilk kadın muhtarı oldu. Muhtar olmasında özellikle halkın yaşadığı sıkıntıların sebep olduğunu belirten Tanrıtanır, “Daha önceden de iş kadınıydım. Halı yıkama fabrikam vardı ve kantin işletmeciliği yapıyordum. 25 yıl kaldığım mahallenin sıkıntılarını biliyordum. Mahalledeki sorunları birebir kendim yaşıyordum. Alt yapı olsun, sokak ışıklandırılması olsun, başıboş köpekler olsun mahalledeki eksiklerin hepsini birebir takip ediyordum. Bir gün su kesintisi yüzünden muhtarımızı aradım. ‘Muhtarım, sularımız kesilmiş. Buna bir çare bulunuz. Sürekli bu sıkıntıyı yaşıyoruz’ diye veryansın ettim. Muhtarın, ‘Leyla Hanım, mademki sorunları çok iyi biliyorsunuz, buyurun siz muhtarlığı yapın’ deyince şok geçirdim. İyice düşündükten sonra kararımı verdim. Zaten bölgemiz ataerkil bir bölge ve erkek feodal yapısına hakim bir bölge. Bunun yanında mahalleye bir kadın elinin değmesi gerektiğinin ve kadınların önünü açma amacıyla muhtar adayı oldum ve 4 erkek rakibime bin 500 fark atarak Van’ın ilk kadın muhtarı unvanını aldım” dedi.

Görev yaptığı süreç içerisinde çok zorlu dönemler yaşadıklarını anlatan Tanrıtanır, “O tarihten bu yana zor dönemler yaşadım. Deprem, çözüm süreci, darbe girişimi ve pandemi dönemi derken benim için çok zor ve güç zamanlar oldu. Ben yinede dur durak demeden hizmetlerime devam ettim” ifadelerini kullandı.

2019 seçimlerinde 3 kadın muhtarın daha da seçildiğini aktaran Tanrıtanır, “Üç arkadaşımız daha kazandı. Onlar kazındıktan sonra ben çok mutlu oldum. Çünkü artık ilimde tek değildim ve arkadaşlarım vardı. Böylece birlikte hizmetlerimize devam etmeye başladık” diye konuştu.

Konuşmasında tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan Tanrıtanır, kadınlara şiddetin son bulduğu ve kadınların her alanda başarılı olduğu bir hayat dilediğini sözlerine ekledi.